L’utility italo-francese ha acquistato il 50,078%. Offerta a 0,34 euro per azione. L’obiettivo è il delisting

Edison rileva il 50,078% di Frendy Energy, società quotata sull'Aim e specializzata nell’idroelettrico, specie mini-idro, e annuncia che si sono così “verificati i presupposti per la promozione di un'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria”.

L'operazione, spiega un comunicato del gruppo controllato da Edf, “si inquadra nell'indirizzo strategico di ulteriore rafforzamento della posizione di operatore di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

L'obiettivo dell'offerta, che verrà lanciata sul 49,922% del capitale a 0,34 euro per azione, è “la completa integrazione del gruppo Frendy in Edison attraverso l'acquisizione dell'intero capitale e la realizzazione del delisting”. Ciò potrebbe avvenire attraverso la fusione in società non quotate del gruppo Edison.