Dopo la sentenza del Tar la Lombardia punta ora ad un intervento da parte del ministero, condiviso dalla Conferenza delle Regioni

C’è preoccupazione in Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza fanghi che si è venuta a creare dopo la sentenza del luglio scorso da parte del Tar Lombardia che ha annullato parte della delibera regionale del 2017, accogliendo le opposizioni di una cinquantina di Comuni della “bassa” lombarda e paralizzando il riutilizzo dei fanghi prodotti dai depuratori come concime per fertilizzare i campi.



L'assessore all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, ha convocato e ricevuto a Palazzo Lombardia i componenti della cabina di regia. Durante l’incontro, ha spiegato Cattaneo, “ho potuto riscontrare come permanga ancora una situazione di vera e propria emergenza che non ci consente di superare la metà di novembre. L'unica soluzione possibile può essere determinata soltanto dall'emanazione immediata del decreto ministeriale: un testo che è pronto ed è già stato condiviso a inizio agosto in sede di Conferenza Stato-Regioni”.



Regione Lombardia proseguirà il lavoro di confronto con gli Enti locali, i gestori degli impianti di depurazione e gli imprenditori impegnati nell'attività di smaltimento dei fanghi. L'appello è che si arrivi ad una rapida emanazione del provvedimento, unica strada per evitare che il sistema della depurazione delle acque vada in crisi con le immaginabili conseguenze per l'ambiente e la salute".



Regione Lombardia, nel corso dell'incontro, ha garantito l'impegno a proseguire il lavoro di confronto con il governo e il ministero dell'Ambiente. Nei prossimi giorni verrà realizzata una mappa condivisa con le quantità di fanghi da smaltire nelle prossime settimane e le soluzioni possibili per affrontare l'emergenza attraverso stoccaggi e altre modalità di trattamento straordinarie. Si stima una media produttiva di 70 mila tonnellate al mese di fanghi da depurazione.