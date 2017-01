Il servizio di Pronto Intervento di AQP messo a dura prova dalle numerose chiamate di assistenza per il congelamento dell’acqua nei tubi e per la rottura dei contatori

Acquedotto Pugliese ha sostituito circa il 60% degli oltre 5.000 contatori dell’acqua che si sono rotti a causa dell’eccezionale ondata di gelo che si è verificata in Puglia.

AQP - leggiamo in una nota - è impegnato da giorni a fronteggiare l’emergenza neve nel territorio servito per assicurare la continuità del servizio. Le estreme condizioni meteo, infatti, stanno mettendo a dura prova il sistema idrico potabile. In particolare, hanno causato problemi il congelamento dell’acqua nei tubi e la rottura dei contatori. Fin da subito AQP ha messo in campo una serie di attività, nonostante le difficoltà logistiche e di mobilità. Azioni che hanno consentito, ad oggi, una sostanziale tenuta generale del servizio.

Per riuscire a mantenere i livelli di servizio garantito, AQP ha incrementato progressivamente sia la produzione di acqua potabile, portando al massimo delle loro potenzialità gli impianti di potabilizzazione, sia il prelievo di acqua da falda. Resta tuttavia determinante il contributo dei cittadini. Acquedotto Pugliese invita a razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. L’uso responsabile della risorsa rappresenta, infatti, una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per consentire un più agevole dialogo con i cittadini, AQP ha istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato esclusivamente alle segnalazioni di rotture per gelo dei contatori (emergenzagelo(at)aqp.it) e sospeso momentaneamente il servizio di contact center commerciale, impegnando tutti gli operatori disponibili nell’emergenza in corso. In particolari situazioni di criticità come quelle di Santeramo e Ginosa, inoltre, AQP ha attivato una fornitura integrativa e straordinaria di acqua potabile attraverso autobotti e distribuito sacchetti di acqua potabile.