Presentata alla Consob la documentazione. Nel 2017 la società di Prato ha realizzato un utile netto consolidato adjusted di 18,8 milioni di euro

Il gruppo Estra fa rotta su Piazza Affari e presenta alla Consob la richiesta di pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione sull'Mta, il Mercato telematico azionario e, nel caso in cui ne abbia i requisiti, sul segmento Star.

Lo comunica in una nota la multiutility nata in Toscana, controllata da 141 comuni, che è attiva anche in Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, con un focus nella distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica.

Estra punta ad andare in Borsa con un'offerta di sottoscrizione e vendita di azioni.



Bilancio 2017 - Nei giorni scorsi, intanto, il gruppo di Prato ha pubblicato i dati 2017. L’anno scorso ha realizzato un utile netto consolidato adjusted pari a 18,8 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al risultato 2016. Il risultato operativo (adjusted) è pari a 45,4 milioni di euro, in crescita del 19%, il margine operativo lordo (adjusted) a 86,7 milioni (+4,9%). I ricavi totali consolidati sono pari a 1.016,5 milioni di euro (-2,7%).