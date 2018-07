Acquisita, attraverso la controllata Centria, l’attività di distribuzione di gas naturale di 2i Rete Gas in 10 Comuni degli ATEM Foggia 1-Nord e Bari 2-Sud

Centria, società del gruppo Estra attiva nella distribuzione di gas naturale e nella distribuzione e commercializzazione di GPL, ha acquisito l’attività di distribuzione di gas naturale di 2i Rete Gas nei due ATEM di Foggia 1-Nord e di Bari 2-Sud.



L’aggiudicazione è avvenuta a seguito dell’offerta vincolante presentata in risposta alla procedura di cessione avviata da 2i Rete Gas nei mesi scorsi. Attraverso l’operazione, il Gruppo Estra gestirà circa 544 km di rete distributiva (302 km relativi a Bari 2 e 242 km a Foggia 1), per un numero totale di Punti di Riconsegna (PdR) pari a 66.614, di cui 40.763 nell’area di Bari 2 e 25.851 in quella di Foggia 1.



Più in particolare, il ramo d’azienda dell’ATEM Bari 2 detiene le concessioni per il servizio di distribuzione nei Comuni di Conversano, Putignano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano, impiegando 20 dipendenti, mentre le concessioni dell’ATEM Foggia 1 riguardano i Comuni di Chieuti, Lesina, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore, per un numero totale di 13 dipendenti.

Con questa acquisizione Estra conferma il suo percorso di espansione territoriale nel Centro e Sud Italia, in continuità con quanto già intrapreso recentemente in Molise con le acquisizioni di Metania e Melfi Rete Gas.



“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei territori la nostra competenza nel servizio di distribuzione del gas naturale e di contribuire allo sviluppo della Puglia, una Regione moderna, dall’elevato valore strategico che presenta oggi forti potenzialità di crescita, fungendo da vero motore di sviluppo del Sud Italia” ha affermato Francesco Macrì, Presidente di Estra.