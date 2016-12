Il nuovo soggetto, che sostituirà l’ATO Toscana Centro, è stato deliberato dalle assemblee straordinarie di Asm, Cis, Publiambiente e Quadrifoglio

Le quattro assemblee straordinarie dei soci di Asm, Cis, Publiambiente e Quadrifoglio hanno deliberato la nascita di Alia spa, il futuro gestore unico di servizi ambientali per Ato Toscana Centro. Le assemblee straordinarie si sono tenute dopo che nei 61 comuni soci della quasi totalità dei territori delle ex province di Firenze, Pistoia e Prato i rispettivi consigli comunali hanno votato e deliberato l'aggregazione delle aziende.

Il processo di fusione avviene per incorporazione delle tre aziende in Quadrifoglio spa, che si trasformerà poi in Alia Servizi Ambientali spa.

Trascorsi i prossimi 60 giorni, l'atto votato alla vigilia di Natale avrà efficacia retroattiva ed Alia spa sarà a tutti gli effetti il gestore unitario dei servizi di igiene ambientale, divenendo quindi il soggetto unico per la Toscana Centrale, in un'area estesa per quasi 5000 kmq, servendo un bacino di 1,5 milioni di abitanti, che producono circa 1 mil/ton/anno di rifiuti solidi urbani.

Le caratteristiche del nuovo soggetto industriale, che per dimensioni entra tra i primi cinque gestori nazionali, sarà presentato alla scadenza dei prossimi sessanta giorni con iniziative informative destinate a cittadini, associazioni, stakeholders, operatori dell'informazione, sindaci e consiglieri dei 61 comuni soci.