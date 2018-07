Il decreto legge noto come “Terra dei Fuochi”, attribuisce al Ministero dell'Ambiente la competenza sulle bonifiche delle discariche abusive e sulla tutela idrogeologica

Addio a “Italia Sicura”, la struttura introdotta dal Governo Renzi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ma anche l’edilizia scolastica.



E' entrato infatti in vigore il decreto legge noto come "Terra dei Fuochi", che attribuisce al Ministero dell'Ambiente la competenza sulle bonifiche delle discariche abusive, sulla tutela idrogeologica e sull'economia circolare. Il decreto legge, approvato dal consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, riunisce nel Ministero competenze che prima erano del Ministero delle Politiche Agricole e della Struttura di missione Italia Sicura. Introduce inoltre disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il testo trasferisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni in materia di emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche.