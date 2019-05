Il fatturato del gruppo, pari a 6,62 miliardi, registra un aumento dell'8% rispetto all'esercizio precedente; l’utile netto è a 296,6 milioni (+11,2%)

Si è chiuso molto positivamente il 2018 per Hera. Il fatturato di gruppo è pari a 6,62 miliardi di euro, in aumento dell’8% sull’anno, mentre il margine operativo lordo per la prima volta è superiore al miliardo (1,031 miliardi di euro, +4,7%), e l’utile netto è pari a 296,6 milioni (+11,2%).

Il bilancio presentato dall’ad Stefano Venier ( a destra nella foto) è stato approvato dall'assemblea dei soci davanti a 677 azionisti, che rappresentano il 59,07% del capitale sociale. Ha votato a favore il 99,34%, contrari lo 0,58%, mentre gli astenuti sono stati lo 0,07. Gli investimenti sono stati pari a 462,6 milioni (+5%), mentre la posizione finanziaria netta si attesta a 2.585,6 milioni di euro (2.523 milioni di euro nel 2017). L'assemblea dei soci ha anche approvato la proposta del cda di distribuire un dividendo di 10 centesimi di euro per azioni, in crescita rispetto al passato.

“Il rapporto debito-Ebitda, che raggiunge il livello di 2.5, ci dà lo spazio e la flessibilità per programmare un percorso di investimenti anche più sostenuto di quello degli ultimi anni – ha detto l'ad della multiutility Stefano Venier – o anche per seguire alcune opportunità che dovessero nascere sul mercato in termini di acquisizioni. Come abbiamo già fatto, e come è parte della nostra storia”. Venier si è anche soffermato sui clienti complessivi di Hera, una base “che è cresciuta di quasi 90mila unità in un solo anno: ancora una volta risulta essere uno dei tassi di crescita più significativo, se non il più significativo a livello nazionale”.

Ascopiave – Venier ha anche parlato del dossier Ascopiave: “Se l'offerta non vincolante per il ramo di vendita di gas ed elettricità della società di servizi Ascopiave dovesse andare a buon fine, significherebbe per Hera poter superare la soglia dei 3 milioni di clienti”.