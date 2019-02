La data ufficiale per l'ingresso dell'indice FTSE-Mib è il 18 marzo; premiato il livello di capitalizzazione a 4,3 miliardi. Prenderà il posto di Brembo

Hera è stata promossa nell’olimpo dell’indice Ftse-Mib in Borsa: il 18 marzo entrerà a far parte del listino delle 40 società più liquide e capitalizzate. L’annuncio è stato dato da Piazza Affari. Prenderà il posto di Brembo, l'azienda meccanica leader nella tecnologia per il gli impianti frenanti. E anche questa può essere considerata una notizia. Nel listino sono presenti, tra le utility, A2a e Italgas, oltre a colossi come Enel ed Eni.

Nelle valutazioni per l'ingresso nel Ftse Mib si prendono in considerazione la liquidità del titolo, la capitalizzazione del flottante e il controvalore delle azioni scambiate negli ultimi sei mesi. E la società presieduta da Tomaso Tommasi di Vignano ha raggiunto un livello di capitalizzazione intorno ai 4,3 miliardi con un prezzo per azione di circa 3 euro.



Prima di Hera, per fare un esempio, hanno avuto accesso al Ftse Mib la Juventus - più che per il valore della capitalizzazione, per il fitto scambio di azioni a seguito dell'acquisto di Ronaldo - e il colosso Amplifon.

Nel piano industriale 2018-2022, il gruppo ha posto l'accento sugli investimenti e l'innovazione ed è ormai riconosciuto a livello mondiale per l'attività nell'economia circolare. Gli investimenti, pianificati in oltre i 3 miliardi, saranno destinati sia al consolidamento degli asset attuali sia allo sviluppo di nuove infrastrutture, come l' installazione massiva dei cosiddetti contatori “intelligenti”.