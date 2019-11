Saranno donate due biciclette ai 50 comuni che meglio avranno interpretato il proprio ruolo di motori dello sviluppo sostenibile

Iren ha lanciato un'iniziativa condivisa con Anci finalizzata a mettere in palio 100 biciclette elettriche a pedalata assistita a 50 piccoli comuni italiani sotto i 3.000 abitanti (circa 4.000 sul territorio nazionale), che si impegneranno a realizzare iniziative in favore di politiche pubbliche di sviluppo sostenibile attuando misure concrete in questa direzione.



Iren donerà 2 biciclette ai 50 comuni che meglio avranno interpretato il proprio ruolo di motori dello sviluppo sostenibile secondo una giuria che sarà composta da Anci, Iren e da un esperto di settore. I dettagli saranno comunicati nel mese di dicembre, nel corso di una conferenza stampa a Roma presso la Camera dei Deputati. Entro marzo 2020 saranno raccolte le iniziative dei comuni che avranno deciso di partecipare e la premiazione avverrà entro il mese di luglio 2020.