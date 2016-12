La multiutility del Nord Ovest ha reso noto che non si sono verificate le condizioni sospensive per secondo closing

Stop all'acquisto di Ecoprogetto Tortona Srl da parte del gruppo Iren. La multiutility del Nord Ovest ha comunicato, ai soci della società Ecoprogetto Tortona, attraverso la controllata Iren Ambiente, che “non essendosi avverate le condizioni sospensive previste al secondo closing finalizzato all'acquisto della partecipazione residua rappresentativa del 60% del capitale, il contratto di compravendita delle quote della Ecoprogetto Tortona sottoscritto il 13 novembre 2015 deve intendersi risolto e privo di efficacia”.

Il 18 dicembre 2015 Iren Ambiente aveva acquistato una quota di partecipazione iniziale rappresentativa del 40% della Ecoprogetto Tortona e l'acquisto della partecipazione residua era subordinato al soddisfacimento di talune condizioni sospensive aventi a oggetto, tra l'altro, le caratteristiche prestazionali dell'impianto di digestione anaerobica di proprietà di Ecoprogetto Tortona.

"A seguito di discussioni tra le parti - sottolinea Iren - il termine per l'avveramento delle condizioni sospensive previsto per il 15 dicembre 2016 era già stato oggetto di proroga, e l'incertezza circa la possibilità di raggiungere le performance contrattualmente previste ha impedito al gruppo Iren di chiudere l'operazione".

In base al contratto di compravendita, quindi, Iren “dovrà restituire la quota del 40% della Ecoprogetto Tortona al gruppo Ladurner, secondo i termini del contratto, al prezzo originariamente versato di 2,2 milioni di euro”.