Acquisite le concessioni del gruppo Conscoop e il 10% di Isgastrentatrè; distribuirà gas anche in 48 comuni della prima e seconda cintura del capoluogo piemontese

Italgas ha acquisito dal gruppo Conscoop partecipazioni e rami di azienda comprendenti 19 concessioni per la distribuzione del gas e oltre 50.000 punti di riconsegna concentrati nel Centro-Sud del Paese e in Sardegna. È quanto riferisce una nota. La valorizzazione complessiva delle varie acquisizioni è stata stabilita in 68,6 milioni di euro, con il prezzo corrisposto interamente per cassa, al netto dell'indebitamento.

Inoltre, nell'ambito dello stesso accordo, Italgas ha perfezionato l'acquisto del 10% del capitale sociale di Isgastrentatrè, titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Bacino 33 della Sardegna, che fa capo al Comune di Quartu Sant'Elena (CA), con circa 600 delle 18.500 utenze potenziali attualmente alimentate con una rete alimentata a Gpl sotto forma liquida, che viene addizionato con ossigeno e immesso nella rete. Gli accordi per l'acquisizione di Isgastrentatré prevedono l'impegno a rilevare il restante 90% del capitale al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la conversione a gas naturale della rete attualmente alimentata ad aria propanata con la precisazione che, qualora le condizioni non si verificassero, è previsto il diritto di Italgas a rivendere e l'obbligo di Conscoop a riacquistare la quota del 10% allo stesso prezzo (300.000 euro).



Vinta la distribuzione gas "Torino 2" - Un altro buon risultato è stato conseguito da Italgas la scorsa settimana: la stazione appaltante Città Metropolitana di Torino ha aggiudicato ufficialmente alla società guidata da Paolo Gallo la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale “Torino 2 - Impianto di Torino” per i prossimi 12 anni.

L'Ambito si compone di 48 Comuni della prima e seconda cintura del capoluogo piemontese per complessive 190mila utenze finali e una RAB pari a 150 milioni di euro. L'assegnazione consente a Italgas di incrementare di 3.000 unità il numero delle utenze servite. Nell'offerta presentata - indica una nota del gruppo - Italgas ha previsto investimenti per circa 200 milioni di euro, finalizzati all'estensione delle reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, all'ulteriore impulso al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio.