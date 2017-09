La sanzione europea è scesa in due anni da 39,8 a 16 milioni al semestre. Sono 77 gli impianti ancora nel mirino Ue

Sono 25 i siti da poco usciti dalla lista delle discariche abusive, per la quale l'Italia deve pagare una penalità semestrale in seguito alla condanna della Corte di Giustizia europea del 2 dicembre 2014. Lo rende noto il ministero dell'Ambiente, precisando che dalle iniziali 200 discariche dichiarate non conformi alle Direttive 77/442 e 91/696, quelle ancora interessate dalla sentenza sono 77. Dalla prima sanzione semestrale di 39 milioni e 800mila euro, oggi l'Italia è chiamata a versare, per il quinto semestre successivo alla sentenza, 16 milioni di euro.

Lo ha spiegato la Direzione generale Ambiente della Commissione europea in una lettera indirizzata alle autorità italiane, in replica alla documentazione inviata dal nostro Paese nel giugno scorso con informazioni sullo stato di avanzamento della messa in regola di 33 siti, per otto dei quali resta dunque ancora in vigore la penalità.

"Questo - spiega il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - è l'ennesimo buon risultato del grande lavoro di squadra che unisce il ministero dell'Ambiente, la struttura di missione della Presidenza del Consiglio e le autorità italiane in Europa, il nuovo commissario, il Generale Giuseppe Vadalà e gli enti territoriali interessati in un continuo confronto con la Commissione Ue. è chiaro - prosegue Galletti - che siano ancora troppe le discariche abusive in Italia e che non si possa essere davvero contenti fin quando queste non si saranno azzerate: i dati però parlano chiaro e tracciano in due ultimi due anni una discesa verticale dei siti in infrazione, che vuol dire una riduzione di costi ambientali ed economici inaccettabili per i cittadini".