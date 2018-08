Lo ha reso noto l’ad Valerio Camerano. L’operazione di A2a e Lario Reti sulle quote di minoranza dell’operatore terminerà il 20 settembre

"L'Opa di A2A e Lario Reti Holding sulle quote di minoranza di Acsm-Agam, derivante dall'operazione Multiutility della Lombardia, partirà il 20 agosto e terminerà il 7 settembre. Si tratta di una tempistica già concordata con le Autorita''. E' quanto ha dichiarato l'ad di A2A, Valerio Camerano (nella foto a sinistra), in conference call con i giornalisti, commentando i conti semestrali. L'esborso per l'Offerta, che avverrà a 2,47 euro per azione per un ammontare complessivo inferiore a 50 milioni di euro, sarà per il 73% in capo ad A2A e per la restante parte in capo a Lario Reti Holding, società che fa capo ai Comuni lariani.

“Dal primo luglio è partita operativamente la nuova Acsm-Agam, grazie alla quale A2A ha messo in rete tutti i capoluoghi di provincia della Lombardia valorizzando le imprese esistenti". Ha detto invece il presidente Giovanni Valotti (nella foto a destra), sottolineando che l'unica provincia della Regione rimasta fuori dalla rete è Mantova, "che valuterà opzioni e future strategie di sviluppo, tutte ovviamente rispettabili. Tea, l'utility di Mantova, unica provincia non coinvolta, è una bellissima azienda e sana, ma ad oggi non c'è' alcun tavolo attivo con loro". Per quanto riguarda Busto Arsizio, invece, "è stato aperto un tavolo di confronto con Acsm-Agam per valutare possibili opzioni di aggregazione: è un buon esempio di come la multiutility dei territori cominci a esprimersi a pieno titolo, con Acsm-Agam che diventa a sua volta veicolo di consolidamento di altre aziende".