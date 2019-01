La cessione del gruppo oggi in mano ad alcune banche dovrebbe partire a breve. Tra i potenziali offerenti ci sono anche i gruppi della Repubblica Ceca, Eph e Sev.en Energy

A2a è interessata alla vendita di Sorgenia, che dovrebbe partire nelle prossime settimane. La conferma arriva dall’ad Luca Valerio Camerano. "Per Sorgenia il processo di vendita sta per partire, mancano poche settimane e noi sicuramente lo guarderemo", ha detto all'agenzia Reuters l'ad Valerio Camerano, sostenendo che è più probabile che si tratti di una vendita dell'intero gruppo, piuttosto che di uno spezzatino. "Il dossier credo sia unitario e vedremo come vogliono organizzare la vendita, comunque parteciperemo al processo", ha ribadito.



Sorgenia, ora di proprietà di un gruppo di banche creditrici tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit e Mps, ha quattro centrali a ciclo combinato in Italia ed è attiva in due ambiti: vendita di elettricità/gas con oltre 275mila clienti e generazione elettrica con una capacità installata di 3.170 MW. Nel 2017 la società ha riportato un ebitda pari a 161 milioni di euro, contro i 122 milioni del 2016, un utile netto di 44 milioni (erano 15 milioni l'anno precedente) e un debito netto pari a 715 milioni. Da un punto di vista industriale, osservano quelli di Kepler Cheuvreux, in caso di acquisizione la flotta CCGT di A2a passerebbe da 4,1GW a 7,2GW (+70%), e A2a potrebbe avere una maggior flessibilità sia nel mercato delle capacità sia in quello dei servizi ausiliari; la sua quota di mercato nella produzione di elettricità in Italia passerebbe dal 6,3% all'8,5%, portandola ad essere il terzo produttore italiano di elettricità dopo Enel ed Eni e prima di Edison.



Oltre ad A2a , secondo Quotidiano Energia, tra i potenziali offerenti ci sono anche i gruppi della Repubblica Ceca, Eph e Sev.en Energy.