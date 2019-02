L’emendamento in Commissione Ambiente stabilisce che lo Stato "favorisca" la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, modificando così l’art. 9 che fino ad oggi appariva più drastico nel considerare l'idrico come un servizio pubblico senza finalità lucrative

Si ammorbidisce la posizione del Movimento 5 stelle sull'acqua pubblica? Un emendamento a prima firma della capogruppo in commissione Ambiente, Ilaria Fontana, contenuto nella proposta di legge sul controllo pubblico del servizio idrico stabilisce che “lo Stato favorisce la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la sua gestione attraverso modelli organizzativi non destinati ad operare in regime di concorrenza sul mercato”. La proposta emendativa modifica l'articolo 9 del provvedimento, che attualmente stabilisce, in maniera più categorica, che “il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza”.

Lo stesso emendamento interviene anche sul comma successivo. Secondo quello che il testo base prevede attualmente, “la gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti".

Con la modifica avanzata dai 5 Stelle, la norma prevedrebbe invece che "la gestione mediante il reinvestimento degli utili per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti".

Inoltre, il finanziamento attraverso la fiscalità generale viene previsto solo come accessorio rispetto a quello con tariffa.