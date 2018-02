L’operazione da 36 milioni risponde alle esigenze dei comuni di razionalizzare le partecipazioni ai sensi del decreto Madia

Marche Multiservizi può acquistare Megas-Net. Secondo Quotidiano Energia il Comune di Vallefoglia, che controlla il 2,5% di Megas-Net (partecipata al 40% dalla provincia di Pesaro Urbino e al 60% da 50 Comuni della provincia), ha dato il via libera alla fusione con Marche Multiservizi, partecipata al 49,6% da Hera. L'operazione risponde alle esigenze dei comuni di razionalizzare le partecipazioni ai sensi del decreto Madia.



Sempre secondo il quotidiano la Rab per Megas-Net è di 36 milioni di euro. A detta degli analisti di Mediobanca Securities quest'operazione dovrebbe essere molto piccola nel contesto generale di Hera . Secondo il piano industriale di gennaio, la società si aspetta un contributo all'ebitda di 107 milioni di euro, cifra che è in linea con il piano industriale precedente (106 milioni di euro).



Lo scorso 10 gennaio Hera ha presentato l'aggiornamento dei target del piano industriale con un ebitda 2021 visto a 1,135 miliardi di euro grazie a investimenti cumulati per 2,9 miliardi di euro.