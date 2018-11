Il presidente della Conferenza delle Regioni ha espresso preoccupazione per la soppressione della Struttura di Missione #italiasicura

“Conto che la Conferenza delle Regioni licenzi, nella riunione dell’8 Novembre, il Piano Nazionale degli Invasi, predisposto grazie al buon lavoro svolto con Anbi”. Lo ha annunciato Stefano Bonaccini, Governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, in collegamento streaming con l'iniziativa 'Beni Pubblici Globali, Salvaguardia del Territorio ed Innovazione. Il contributo dell'irrigazione per la competitività delle imprese agricole nel contesto della PAC 2014/2020', che si è tenuta a Roma, organizzata dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).



Bonaccini, pur riconoscendo l'impegno del Governo, ha espresso preoccupazione per la soppressione della Struttura di Missione #italiasicura, il cui lavoro, puntando all'integrazione fra risorse, rappresentava l'inizio di una politica di prevenzione del rischio idrogeologico. 'A fine ottobre - ha concluso - siamo invece ancora in attesa di sapere su quali fondi contare per la lotta al dissesto del territorio'.