Nel corso del question time alla Camera, il ministro dell’Ambiente ha detto che servono misure efficaci per evitare una nuova condanna Ue

Il Ministero dell’Ambiente, intervenendo sul tema di una possibile nuova condanna europea in materia di discariche di rifiuti, si riserva l’opportunità di esercitare poteri sostitutivi nel caso di ulteriori ritardi “nella realizzazione degli interventi di adeguamento e di chiusura delle discariche oggetto del contenzioso”. Lo ha detto il Ministro Gian Luca Galletti, durante il question time, in risposta ad una interrogazione parlamentare sul caso della bonifica delle discariche per le quali è stata aperta una procedura di infrazione europea.

Il ministro ha aggiunto che, "con riferimento al deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia, deciso dalla Commissione europea lo scorso 17 maggio, si fa presente che a seguito della notifica del relativo ricorso sarà possibile conoscere con precisione tutti gli addebiti". E "per il superamento definitivo delle problematiche sull'adeguamento e la chiusura delle discariche oggetto della procedura di infrazione 2215 del 2011 - ha detto ancora Galletti - l'azione d'impulso e di monitoraggio svolta dal Governo, nello specifico dal mio Ministero, ha prodotto progressi importanti nel completamento dei lavori di chiusura da parte delle Amministrazioni locali competenti".