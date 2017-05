Il nominato è Lorenzo Bagnacani; gli altri due membri del board sono Emmanuela Pettinao e Andrea Masullo

Arriva direttamente da un'esperienza nell'altro grande Comune a 5 Stelle, Torino, il nuovo presidente e amministratore delegato di Ama, Lorenzo Bagnacani. Il tecnico dei rifiuti, di origine emiliana, nominato a settembre dalla sindaca Appendino alla guida dell'Amiat, la municipalizzata dei rifiuti del capoluogo piemontese, ora sbarca in quella della capitale. La composizione del nuovo cda di Ama è stata decisa nei giorni scorsi, durante l'assemblea degli azionisti della società: gli altri due membri del board sono Emmanuela Pettinao e Andrea Masullo. Con il ritorno del cda esce dunque di scena Antonella Giglio, che ha preso la guida di Ama come amministratore unico da pochi mesi, solo nel novembre scorso; resta invece come dg Stefano Bina.

L'azionista unico Roma Capitale, rappresentato dall'assessore alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari, ha approvato il bilancio di esercizio 2016 e ha formalizzato il passaggio dalla governance con amministratore unico a quella con Cda a 3 membri.



"L'assemblea - si legge in una nota - ha sentitamente ringraziato l'amministratore unico uscente Antonella Giglio per il lavoro svolto in questi mesi e ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Lorenzo Bagnacani, Emmanuela Pettinao e Andrea Masullo. Lorenzo Bagnacani è stato nominato presidente e ad di Ama".