La quota sarà del 10%. La multiutility è partecipata da 44 Comuni. L’aumento di capitale è di 42,48 milioni

Il cda di Estra, gruppo attivo nella vendita di gas naturale e energia elettrica nato dall'aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico, ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci, prevista per il mese di dicembre, l'operazione che porterà all'ingresso di Multiservizi, multiutility partecipata da 44 Comuni delle Marche, nell'azionariato con una quota del 10% del capitale sociale. Lo riferisce una nota. L'operazione prevede un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 42,48 milioni, mediante un'offerta di azioni di nuova emissione che verranno sottoscritte da Multiservizi tramite conferimento di beni.

La proposta prevede l'emissione di 22.834.000 azioni per complessivi nominali 22.834.000 euro con sovraprezzo di 19.646.000 euro - portando così il Capitale Sociale di Estra da 205.500.000 euro a 228.334.000 euro.

Il conferimento di beni da parte di Multiservizi riguarderà in particolare immobili, crediti e la partecipazione del 55% in Edma, holding di partecipazioni di società attive nel settore della distribuzione gas e nella vendita di gas ed energia elettrica, di cui Estra già possiede il 45% e di cui arriverà pertanto a detenere il 100%.

L'aumento di capitale si inserisce nel percorso di aggregazione intrapreso a partire dall'esercizio 2013 con il partner Multiservizi, con obiettivi di consolidamento e sviluppo nelle attività di vendita gas ed energia elettrica e distribuzione gas nell'area Adriatica, per il tramite della società Edma. L'operazione si inquadra a pieno titolo nella strategia di crescita e consente, ad Estra e a Multiservizi, di proseguire nella politica di diversificazione e di attenzione ai territori.

L'aumento di capitale sociale prevede alcune condizioni sospensive, tra cui il perfezionamento della riduzione volontaria del capitale sociale di Edma attraverso l'attribuzione proporzionale di una partecipazione di Edma Reti Gas pari al 55% in capo a Multiservizi e pari al 45% in capo a Estra. L'obiettivo è di finalizzare l'operazione entro la fine del 2017, dopo l'approvazione dell'Assemblea e una volta completati tutti i necessari passaggi formali.