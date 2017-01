Per le Marche nuova acquisizione nel settore delle piccole realtà dell’energia che interessa 20mila nuovi clienti. Premiata dall’Autorità Centria Gs Reti

Estra Energie ha sottoscritto un contratto con Atac Civitanova per il passaggio del 49% del capitale sociale della controllata Gas Marca Srl alla società del Gruppo Estra operante nella vendita di gas metano.

Di proprietà del Comune di Civitanova Marche, Gas Marca è attiva nella vendita di gas naturale e di energia elettrica, opera nelle province di Macerata e di Fermo e conta 16.000 clienti gas e 3.400 clienti di energia elettrica. Nel 2015 ha venduto circa 29 milioni di mc di gas naturale e registrato un valore della produzione di quasi 14 milioni di euro.

L’accordo, che ha origine dall’aggiudicazione della gara bandita a suo tempo da Atac Civitanova, prevede che entro i prossimi cinque anni Estra Energie acquisisca anche il restante 51% del capitale della società.

“L’ingresso di un partner forte e ben motivato nella compagine societaria - ha commentato il Presidente di ATAC Civitanova spa Francesco Mantella - consentirà alla nuova Gas Marca e all’ATAC Civitanova di incrementare il fatturato e acquisire, fino alla successiva cessione del restante 51%, un crescente numero di clienti, così da rendere la nostra società di vendita ancora più forte e competitiva sul territorio ed ancor più vicina e pronta a venir incontro alle esigenze dei cittadini”.

“L’operazione Gas Marca è un passo importante nell’attuazione della strategia di crescita che abbiamo delineato nel piano industriale - ha commentato Francesco Macrì, presidente di Estra - La nostra capacità di operare in qualità e di mantenere un positivo rapporto con i territori sono confermati dalla recente decisione del Comune di Ascoli di cedere ad Estra Energie un ulteriore 45% delle quote di Piceno Gas Vendita. Il mercato attuale, fortemente competitivo, sta spingendo verso le aggregazioni ed Estra sta rispondendo con determinazione e prontezza.”

Oggi i numeri complessivi del gruppo Estra, nel settore della vendita di gas ed energia, registrano 740.000 clienti serviti dalle società controllate o partecipate e un miliardo e 300 milioni di mc di gas venduto.

Risiko Tour di Estra - Il percorso di consolidamento e aggregazione di Estra è iniziato da qualche anno e ha visto la multitutility chiudere importanti operazioni. Tra queste la joint venture tra Multiservizi Ancona per la vendita e la distribuzione del gas naturale nel Centro Italia attraverso, rispettivamente, le società PrometeoEstra e Edma Reti Gas.

Sono seguite altre importanti acquisizioni: quella di Coopgas, che ha portato in dote 45.000 clienti, prevalentemente delle regioni del Sud, quella di Vea, società della provincia di Lucca con 9.000 clienti e infine quella di Gas Tronto, che conta 12.000 clienti.

L’ultima acquisizione prima di Gas Marca è stata quella del 45% delle quote di Piceno Gas Vendita, società che opera in 37 Comuni delle Province di Ascoli Piceno e Teramo e conta oltre 25.500 clienti.

Centria Reti Gas premiata - Centria Reti Gas, società del Gruppo Estra che opera in 84 Comuni e 8 Province, si conferma da sempre ai vertici nazionali per il livello di sicurezza del servizio erogato.

Il meccanismo di premi e penalità per le società di distribuzione del metano messo a punto dall'Autorità per Energia più di dieci anni fa ha l'obiettivo strategico di minimizzare il rischio di esplosioni, scoppi e incendi provocati dal gas distribuito e, dunque, ha come fine ultimo la salvaguardia delle persone e delle cose da danni derivanti da incidenti provocati dal gas distribuito.

In base agli ultimi dati (relativi al 2014) riportati nella graduatoria annuale appena uscita, Centria Reti Gas si conferma tra i primi operatori a livello nazionale, avendo ricevuto oltre 1.500.000 euro di premi complessivo, di cui oltre 1.200.000 ottenuti grazie al numero ridotto di dispersioni di gas.

“Trovarsi da molti anni ai vertici di questa graduatoria – dichiara Siliano Stanganini, amministratore delegato di Centria – rappresenta per noi una conferma importante dell’affidabilità del nostro servizio verso i clienti e ci rende responsabili della sicurezza dei territori in cui operiamo. Il beneficio economico che otteniamo è reinvestito in tecnologie e innovazioni che migliorano i nostri servizi, in un circolo virtuoso che ci rende orgogliosi”.