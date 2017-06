Scaduti a fine maggio i termini per la conclusione dell’operazione, dopo il rifiuto dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 4 “Lazio Meridionale - Latina”

Sfuma l'acquisizione del 100% di Idrolatina da parte di Acea. Lo ha annunciato la società romana spiegando che, alla scadenza del termine del 30 maggio, non si è avverata una delle condizioni sospensive previste dal contratto preliminare.

Il 22 novembre scorso, Acea aveva comunicato, tra le altre operazioni, l'avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare per l'acquisizione dal Gruppo Veolia, del 100% di Idrolatina - che a sua volta detiene una partecipazione del 49% di Acqualatina - al prezzo di 22 milioni di euro. Il restante 51% del Capitale Sociale di Acqualatina è detenuto dai Comuni dell'ATO4-Lazio Meridionale. Il contratto preliminare sottoscritto da Acea per l'acquisizione sopra menzionata era però soggetto ad alcune Condizione Sospensive, tra le quali il gradimento da parte della Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 4 “Lazio Meridionale - Latina”. Quest'ultima, in data 11 aprile con la deliberazione n. 5, ha negato il proprio assenso ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato. E a fine maggio è scaduto il termine ultimo per ottenere il via libera dei sindaci.