Per l'economista Alessandro Marangoni coordinatore del Was Report solo con questa impiantistica sono stati buttati in discarica 48 milioni di euro

“Il TMB è una tecnologia superata ed è un costo addizionale rispetto ad una destinazione finale che è in prevalenza ancora la discarica”. È quanto dichiara Alessandro Marangoni, AD di Althesys e coordinatore del WAS Report. "Il rogo al Salario, qualunque sia la sua causa, mette in evidenza una mancanza di strategia per il trattamento dei rifiuti sul territorio capitolino.



Gli impianti TMB, come quello incriminato, che fino ad ora hanno trattato quasi 1 milione di tonnellate di rifiuti l’anno (per l’esattezza 969.425 t – Fonte ISPRA 2017) costano circa 48 milioni di euro alla municipalità.



Gli impianti TMB rappresentano ad oggi “un palliativo – continua Marangoni – una vecchia toppa, perché trasformano la raccolta indifferenziata per poi poterla trasferire comunque in discarica”. Un dispendio di energie e di denaro per un trattamento dei rifiuti sostanzialmente inutile. "Manca in molte zone di Italia una vera strategia per la gestione dei rifiuti. Più che puntare il dito su un singolo caso - conclude l'economista ambientale - occorre denunciare una dotazione di impianti di trattamento sul territorio decisamente insufficiente e inadeguata".