Previste agevolazioni per la raccolta differenziata e sconti a chi farà compostaggio dei rifiuti organici nella propria abitazione

Se la raccolta dei rifiuti si ferma "per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi" la Tari è ridotta dell'80 per cento ma solo in caso di "situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente".

Lo prevede il nuovo regolamento, in discussione in questi giorni nelle commissioni ambiente e bilancio di Roma Capitale, che prevede anche "agevolazioni per la raccolta differenziata", aprendo la strada alla tariffa puntuale. Lo leggiamo su Il Messaggero.



C'è però un'agevolazione, che viene applicata con una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che praticano l'autocompostaggio ma “che deve essere praticato continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza".

La riforma prevede anche una parte dedicata alla riduzione dello spreco alimentare, che consentirà una Tari scontata a ristoranti e bar che non buttano l'invenduto ma lo donano ad associazioni.



Per chi non paga la Tari, però, restano le sanzioni "pari al 30 per cento dell'importo non versato"; se il ritardo però è inferiore ai 90 giorni la penalità si riduce al 15 per cento.