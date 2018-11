La ricerca è di REF Ricerche e si basa sul costo derivante dalla nazionalizzazione dell’industria idrica, dal rimborso dei finanziamenti accesi dalle società e dagli investimenti e dall’acqua gratuita per tutti

Il ritorno alla gestione diretta dell’intero servizio idrico da parte dei comuni attraverso l’introduzione della proposta di legge del Movimento 5 Stelle costerebbe all’Italia circa 20 miliardi di euro. A dirlo è REF Ricerche, che ha condotto uno studio partendo dalla proposta della prima firmataria Federica Daga, ipotizzando il ricorso alla fiscalità generale. Il costo è suddiviso sulle voci prevedibilmente graveranno sulla scelta: la nazionalizzazione dell’industria idrica, il rimborso dei finanziamenti accesi dalle società e gli investimenti.

“Nazionalizzare” le gestioni idriche significa riconoscere al gestore uscente un indennizzo coerente con il valore degli investimenti realizzati e non ammortizzati, oltre a conguagli per costi pregressi che ancora non hanno trovato un riconoscimento in tariffa. A partire dal valore delle opere non ammortizzate realizzate dalle società quotate e dai partenariati pubblico-privati si può stimare un costo a carico delle finanze pubbliche di circa 4-5 miliardi di euro; per il capitolo finanziamenti, quelli accesi dalle società idriche, nel caso di mutamento della natura societaria, ammontano a circa 10,6 miliardi; quanto poi agli investimenti sono programmati nel biennio 2018-2019 raggiungono i 7 miliardi di euro. Per non parlare di almeno 5 miliardi di euro l’anno da prevedere per i prossimi 20 anni.

Oltre a ciò, il provvedimento in discussione prevede anche di erogare gratuitamente 50 litri pro capite/giorno a tutti i residenti, con costi a carico della fiscalità generale. L’onere per la finanza pubblica sarebbe di ulteriori 2 miliardi di euro all’anno.