A febbraio era stato comunicato l’esito che vedeva A2A vincente, con un’offerta economica analoga a quella di 2i Rete Gas, ma un’offerta tecnica superiore. Valore 1,37 miliardi

A2A si è aggiudicata la gara per la fornitura gas dell'ambito territoriale minimo Milano1. A comunicarlo è stato il Comune in qualità di stazione appaltante della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di "Milano 1 - Città e Impianto di Milano".

La concessione, della durata di 12 anni, ha un valore complessivo di 1,37 miliardi euro. Quella di Milano 1 - costituito da un totale di oltre 830mila punti di riconsegna attivi sui Comuni di Milano, Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese e Sesto San Giovanni - è la prima gara d'ambito arrivata a compimento in Italia e la seconda più grande in assoluto (dopo l'Atem di Roma 1).

A2A ha vinto una lunga volata con 2i Rete Gas (gruppo F2i). Il bando “per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Milano 1 città e impianto di Milano” è stato pubblicato a fine dicembre 2015. Da allora sono passati 32 mesi, tra un rinvio e una proroga. Il 21 febbraio del 2018 il Comune guidato da Giuseppe Sala aveva comunicato gli esiti e i punteggi dopo l’apertura delle buste che davano già per fata la vittoria di A2A. Quando erano stati comunicati i punteggi si era scoperto che l’offerta economica era sostanzialmente la stessa, ma A2A aveva quasi 5 punti in più nella parte relativa all’offerta tecnica.