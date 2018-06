Lo ha detto il presidente Valotti a margine del convegno che ha preceduto l’assemblea che lo ha riconfermato alla guida per tre anni

Lanciare un Patto tra governo, Parlamento, Regioni e Comuni per lo sviluppo dei territori del Paese. Così il presidente di Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia) Giovanni Valotti a margine del convegno su innovazione e servizi pubblici che ha preceduto l'Assemblea, nella quale è stato confermato alla presidenza per altri tre anni.

“Il nostro punto di partenza è molto semplice - osserva Valotti - : cominciamo dalle esigenze dei cittadini. E i cittadini vogliono servizi di qualità, investimenti sui territori e ovviamente vogliono tariffe il più possibile contenute. Tutto questo, secondo noi, è possibile con un sistema di imprese efficienti. Per questo - conclude Valotti - lavoreremo per rendere le nostre imprese sempre più efficienti e capaci di produrre servizi ancora di migliore qualità. Abbiamo però bisogno di sederci a un tavolo con i principali attori che definiscono le politiche per fare un'alleanza a favore dei cittadini”.

Valotti, confermato all'unanimità presidente della Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia dall'Assemblea, ha messo al centro della sua relazione il "Patto per lo sviluppo del Paese", un documento programmatico condiviso con tutte le aziende associate. Una Strategia - spiega la Federazione - per il bene dell'Italia, che coinvolga Stato, Istituzioni territoriali, comunità locali, imprese e cittadini in un percorso con quattro punti cardine: gestione della transizione energetica ed ambientale verso la green economy, sviluppo di un sistema infrastrutturale efficiente, sostenibilità sociale ed ambientale, valorizzazione dei territori e delle comunità servite.

"E' fondamentale - si legge nel documento approvato dall'Assemblea - declinare le strategie nazionali, nelle scelte regionali e locali, specialmente nei comparti dell'energia, dell'ambiente e delle risorse idriche. L'obiettivo è garantire ai cittadini servizi di qualità sempre migliore, efficienti e accessibili, colmando le differenze infrastrutturali tra i diversi territori e sviluppare una cultura industriale dei servizi pubblici tutelando in particolare le fasce deboli della popolazione". Il Patto per lo Sviluppo contempla e rilancia alcuni dei valori contenuti nel Piano "Utilitalia 2022". Oltre all'elezione del presidente, l'Assemblea di Utilitalia ha provveduto alla nomina degli organi federali: Giunta Esecutiva, Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori.