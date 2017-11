Per il presidente Giovanni Valotti occorre tutelare i cittadini e definire gli standard di qualità ed efficienza

“La vicenda relativa al calcolo della tassa sui rifiuti nei Comuni mette in evidenza una questione molto semplice: c'è una necessità urgente e improrogabile di intervento nel settore, attraverso l'attivazione di una regolazione indipendente, capace di tutelare i cittadini attraverso la definizione di standard di qualità ed efficienza e, di conseguenza, di definire un sistema tariffario certo e che minimizzi i costi finali a carico degli utenti”. Lo ha detto, a margine di un convegno di Ecomondo dedicato proprio alla regolazione del servizio di igiene urbana, Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, commentando l’errore commesso dai Comuni nel calcolare la Tari, la tassa dei rifiuti, che sarebbe stata “gonfiata” per uno sbaglio nel computo della quota variabile.



“Nel Paese degli 8.000 Comuni e delle normative più instabili e di difficile interpretazione d'Europa è inimmaginabile pensare che non si possano commettere errori – ha aggiunto Valotti – ; diversa sarebbe la situazione se, finalmente, si desse completa attuazione alla gestione dei rifiuti su base di Ambito territoriale ottimale, promuovendo in questo modo anche la crescita di operatori industriali, pubblici o privati che siano, sempre più solidi ed efficienti”.



Secondo Utilitalia, infine, “serve una crescita industriale del sistema dei rifiuti e una crescita dimensionale delle aziende. E, come accaduto con successo per l’energia e per il settore idrico, la regolazione di un’Authority indipendente supporterebbe entrambi i processi. Aggregazioni tra gestori e un sistema tariffario coerente con la sostenibilità economica e ambientale del servizio sono la chiave di volta. Una tariffa modellata su principi di equità, trasparenza, flessibilità avrebbe tra l’altro l’effetto di responsabilizzare tutti, dalle istituzioni alle imprese”.