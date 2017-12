Per la prima volta una multiutility prevede un pacchetto di servizi che parte dal sistema di anti-intrusione e collegamento alla centrale operativa

Per la prima volta la sicurezza delle case e delle persone diventano parte integrante dei servizi offerti da una multiutility. Accade a Verona. Agsm Energia è, infatti, la prima società di pubblici servizi in Italia a proporre ai propri clienti un servizio interamente dedicato alla sicurezza della casa e della persona. Non un semplice impianto d'allarme, ma un vero e proprio pacchetto all inclusive che mette le abitazioni al riparo dalle intrusioni di ospiti indesiderati e protegge le persone dai pericoli anche fuori casa. Per questo servizio Agsm ha scelto come partner CSA, istituto di sicurezza accreditato dotato di centrale operativa, moderne procedure, innovative tecnologie d’indagine e pattuglie sul territorio.

Il servizio si chiama Sinecura e comprende: consulenza preventiva con eventuale sopralluogo dell'immobile; installazione di un impianto antintrusione; collegamento alla centrale operativa su territorio con presidio 24 ore su 24; procedure di verifica in caso di allarme, attivazione della pattuglia di quartiere e chiamata alle forze dell’ordine; app antipanico per la sicurezza della persona fuori casa.

Nel caso in cui scatti l'allarme, il sistema prevede l’attivazione delle procedure di sicurezza: allerta della centrale operativa e attivazione della webcam installata in casa per la trasmissione delle immagini in diretta all'operatore. Qualora il sospetto di effrazione risulti concreto, viene quindi attivata una procedura per accertare se sia sotto minaccia: contatto con il Cliente, segnalazione alla pattuglia di quartiere e alle Forze dell'ordine. Un servizio unico nel panorama delle multiutility, complementare a quelli primari di luce e gas e offerto da Agsm, rimarcando la forte attenzione alla clientela che contraddistingue da sempre la multiutility veronese. Il servizio, riservato ai clienti Agsm Premium - sia privati che business - viene infatti offerto a partire da 29,90 €/mese + IVA, senza alcun costo di installazione o attivazione.

Per tutti i clienti Agsm Energia che aderiscono all’offerta, il costo sarà addebitato in bolletta a partire da gennaio 2018. Inoltre, presso gli uffici commerciali di AGSM, è stato allestito un vero e proprio showroom dove si può vedere l’apparecchiatura e ricevere maggiori dettagli sul servizio.

“Prenderci cura dei nostri clienti è, da sempre, una priorità per Agsm. Con il lancio di Sinecura il nostro obiettivo è quello di distinguerci dai servizi a valore aggiunto tradizionalmente offerti dalle multiutility, proponendo ai cittadini un servizio realmente utile. L’iniziativa, frutto di un’accurata indagine delle principali esigenze della clientela, ci ha condotti verso la formulazione di un servizio democratico che, grazie a prezzi accessibili, può portare la sicurezza nelle case di tutti i veronesi” commenta Michele Croce, presidente del Gruppo Agsm. “Per una multiutility un servizio all inclusive a valore aggiunto legato alla sicurezza è una assoluta novità”, prosegue Croce, “ed è particolarmente coerente con la nostra proposizione di valore perché anche la sicurezza, come l’energia e il gas, fa parte di un servizio di prima necessità. Al momento, il servizio è disponibile solo sul territorio di Verona e provincia, ma miriamo a estenderne la copertura a livello nazionale”.