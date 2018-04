Per il presidente di A2a lo slittamento dell’assemblea Acsm “è solo un fatto tecnico"

"Per il closing sulla Multiutility della Lombardia teniamo ferma la dead line del 30 giugno. I consigli comunali hanno già deliberato e gli azionisti pubblici hanno espresso il loro consenso. è solo un tema tecnico,si tratta di aggiornare e integrare la documentazione sulle società coinvolte da sottoporre alle assemblee". Così Giovanni Valotti, presidente di A2A, interpellato a margine di un convegno in Bocconi sullo slittamento di un mese circa dell'assemblea di Acsm-Agam, destinata ad approvare la maxi-aggregazione in cui A2A sarà partner industriale. Se in assemblea la maggioranza delle minoranze dovesse votare contro "l'operazione è comunque approvata e completata ma dopo il closing, che non slitta, scatterebbe l'obbligo di Opa su Acsm anche se c'è impegno dei soci a mantenere la società quotata", ha aggiunto Valotti.

Infine, Valotti è stato chiaro riguardo il parere negativo espresso da Anac sulle modalità di vendita del 51% di Lgh ad A2A, riassetto ormai chiuso da quasi due anni: "l'operazione non corre alcun rischio, perché è stata perfezionata. Tutte le contestazioni sono rivolte a chi ha ceduto le quote, cioè le holding pubbliche socie di Lgh, noi siamo parte terza".