L'azienda presenta una nuova identità visiva, coerente con il rinnovato impegno per l'innovazione e l'eccellenza del servizio

Vivigas, società attiva nella vendita di energia elettrica e gas metano in Italia, annuncia di aver completato la fusione per incorporazione della controllata Aemme Linea Energie, società attiva nei territori della provincia di Milano.

Come conseguenza dell'operazione, effettiva dal 1° giugno 2017, Vivigas&Power si trasforma in VIVIgas energia, segnando una nuova fase del percorso di sviluppo dell'azienda. L'operazione nasce con l'obiettivo di dotare l'azienda del migliore assetto per cogliere le sfide di un mercato in continua evoluzione.



Il percorso di integrazione è iniziato nel 2012 quando Vivigas - società del gruppo italiano Erogasmet - aveva acquisito l'80% di Aemme Linea Energie. La fusione per incorporazione è oggi la naturale conseguenza dell'acquisizione del restante 20%, avvenuta nel 2014.

"Questa operazione di fusione segna un importante punto di svolta nel nostro percorso di sviluppo - ha dichiarato Andrea Bolla, Amministratore Delegato di Vivigas - Negli ultimi anni, abbiamo portato avanti con successo una strategia che ci ha consentito di crescere in misura significativa e che ci conferisce oggi un ruolo da protagonisti nel mercato dell'energia. La nascita di VIVIgas energia rappresenta la nostra volontà di proseguire in questa direzione e affrontare il futuro con rinnovato impegno. Abbiamo oggi il potenziale per consolidare la nostra presenza e riconoscibilità sul territorio e per continuare a garantire ai clienti un servizio di altissimo livello, sfruttando al meglio la leva dell'innovazione. In un contesto di mercato mutevole e altamente competitivo, questa è la nostra formula per alimentare il circolo virtuoso tra crescita aziendale e creazione di benefici per i clienti e per tutti gli stakeholder".



L'azienda opera sul territorio nazionale con una rete di 24 punti vendita che assicura all'azienda un rapporto diretto con i propri clienti. La società è presente nelle aree di Verona, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Verbania, Monza-Brianza, Roma, Viterbo e Terni e nell'area di Milano. Con un'offerta dedicata a privati, reseller, PMI e Grandi Aziende, Vivigas è un'azienda vicina ai reali bisogni energetici di famiglie e imprese e offre ai propri clienti un servizio eccellente e altamente competitivo. La società conta 143 dipendenti e ha registrato un fatturato aggregato di 445.000.000 €.