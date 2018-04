Il collegio dell’Autorità di regolazione dell’energia, acqua e rifiuti doveva scadere l’11 aprile; approvato il decreto legge di proroga

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che proroga il collegio di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ex Autorità per l'energia, in scadenza l’11 aprile. La proroga ha la validità di 90 giorni dalla formazione del nuovo Governo.

"Il Consiglio dei ministri - si legge nella nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio - su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti dirette ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente (Arera) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti. Il provvedimento si è reso necessario in ragione della sostanziale coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato dei componenti dell'Autorità, che non ha consentito la ricostituzione dell'organo collegiale entro il termine del periodo di prorogatio". Pertanto il decreto, spiega Palazzo Chigi, "dispone che gli attuali componenti dell'Autorità continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo".