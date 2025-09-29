Le fertilizzazioni dei campi e le emissioni delle stalle sono la fonte del 95% delle emissioni lombarde di ammoniaca. Legambiente: “Ammoniaca e metano, i due principali gas prodotti dall’agricoltura, sono protagonisti della cattiva qualità dell’aria in pianura padana e concorrono in modo rilevante alla situazione climatica”.

In Lombardia le fertilizzazioni dei campi e le emissioni delle stalle sono la fonte del 95% delle emissioni lombarde di ammoniaca, 93mila tonnellate in totale secondo i calcoli dell’Arpa Lombardia. Ma lo confermano i dati di tutte le Arpa della pianura padano-veneta, come dimostrano i dati dell’Arpa Lombardia, dell’Arpa Veneto, dell’Arpa Emilia-Romagna e dell’Arpa Piemonte.

Nel caso della Lombardia, l’emissione di ammoniaca da agricoltura e allevamenti è un quarto del dato nazionale, una quantità impressionante se si considera che in termini di superfici coltivate la Lombardia rappresenta solo il 7% del totale nazionale. Se poi si guarda oltre i confini, alle altre regioni a spiccata specializzazione zootecnia – Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto – si arriva a 230mila tonnellate, il 66% del totale nazionale per questo gas, tutte concentrate nella pianura cui si sommano traffico e impianti di riscaldamento.



L’allarme della Legambiente

Dice la Legambiente Lombardia: “Ciò ha gravi conseguenze perché l’ammoniaca, nella stagione fredda, si combina con gli altri inquinanti (come gli ossidi di azoto, NOx, prodotti soprattutto dai veicoli diesel) per formare microcristalli di sali che costituiscono una quota crescente delle polveri sottili, specie nei centri minori del sud Lombardia in cui la presenza di allevamenti è maggiore: non è un caso se le centraline Arpa del Basso Lodigiano, Cremasco e Cremonese hanno spesso livelli di Pm10 e Pm2,5 decisamente più alti di quelli misurati nel centro di grandi città come Milano o Brescia”.



Il caso metano

È soprattutto l’allevamento bovino a determinare massicce produzioni di metano, gas serra con un potenziale di riscaldamento 85 volte superiore a quello della CO2. Avverte la Legambiente Lombardia: “L’agricoltura lombarda ne rilascia 235mila tonnellate annue, pari al 70% delle emissioni regionali di metano. Per fare un confronto, l’agricoltura di tutto il resto d’Italia ne rilascia 509mila tonnellate (dati Ispra): questo significa che l’agricoltura Lombarda ha una intensità di emissioni di metano 6 volte più alta del resto d’Italia. Tradotto in CO2 equivalente, complessivamente la fonte agricola pesa per il 10,2% di tutte le emissioni climalteranti della Lombardia”.



La dop economy

Sempre più protagonista, in termini di emissioni atmosferiche, è l’agricoltura: la pianura padano-veneta vanta una spiccata vocazione zootecnica nelle produzioni del settore primario, base delle eccellenze produttive del comparto alimentare affidate ai simboli della “dop economy” italiana: grana padano, prosciutto di Parma e parmigiano reggiano. Dice la Legambiente Lombardia: “Una delle conseguenze più evidenti dell’eccesso di capi allevati e di colture foraggere intensive in Pianura Padana è il dato emissivo: per sostenere livelli produttivi così elevati la fertilità naturale dei terreni coltivati non basta, occorrono grandi input supplementari di nutrienti, sia per i suoli che per gli animali allevati. In particolare per mantenere l’attuale livello delle produzioni che incarnano il made in Italy alimentare occorre importare tanti nutrienti a base di azoto: in particolare dalla Russia che, nonostante le sanzioni, è di gran lunga primo produttore mondiale di urea agricola, il fertilizzante più impiegato, ma anche con i concimi chimici non si arriva a soddisfare il fabbisogno mangimistico delle mandrie lombarde: occorrono apporti sotto forma di proteine somministrate agli animali allevati, ed in particolare soia che sbarca dal Sud America, e mais dall’Europa orientale. Gran parte dell’azoto di fertilizzanti e mangimi finisce, prima o poi, nelle decine di milioni di tonnellate di reflui zootecnici distribuiti nei campi”.



Protossido

La quantità di azoto somministrata eccede le necessità delle colture, per questo deve essere smaltita in diversi modi, come inquinante delle acque (sotto forma di nitrati) e dell’aria come ammoniaca. Un altro importante prodotto di scarto degli eccessi di fertilizzanti è il protossido d’azoto, potente gas climalterante con un potere riscaldante per l’atmosfera ben 273 volte più elevato della CO2.



Urea al bando

“Accogliamo con favore l’indicazione di una messa al bando dell’urea, prevista dal decreto ministeriale per la lotta all’inquinamento pubblicato quest’estate. Abbandonare il fertilizzante chimico richiede una migliore valorizzazione dei fertilizzanti organici e in particolare dei digestati, è un passo nella direzione giusta, ma occorre anche limitare l’eccessiva produzione di reflui d’allevamento, riducendo il numero di capi a livelli compatibili con le superfici foraggere, così da evitare la massiccia importazione di mangimi esteri”, commenta Damiano Di Simine, responsabile della campagna MetaNo – Coltiviamo un altro clima di Legambiente Lombardia.



Per saperne di più: https://www.legambientelombardia.it/...