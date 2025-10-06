Scelte le città verdi europee per l’anno 2027. Heilbronn (Germania) sarà la capitale verde europea nel 2027. Il premio Foglia verde, per le città più piccole, è andato ad Assen (Paesi Bassi) e Siena. La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l'uso sostenibile del suolo, per l'efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti con un “impressionante” 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e la riduzione dei rifiuti da discarica ad appena l'1%.

La giuria di esperti ha incoronato Heilbronn come vincitrice del titolo di capitale verde europea per aver ottenuto il punteggio più alto in relazione a qualità dell'aria, acqua, rumore, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare. La giuria è rimasta inoltre colpita dagli ambiziosi obiettivi della città per il 2035, nonché dalle collaborazioni regionali che Heilbronn ha costruito per migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ridurre il rumore.



Il premio Foglia verde

Le due vincitrici del premio “Foglia verde”, Assen e Siena, hanno impressionato la giuria con i loro approcci unici tesi a coinvolgere le loro comunità nella transizione verde. Assen è stata elogiata per il forte impegno a favore della circolarità e della mitigazione dei cambiamenti climatici e per le politiche innovative di gestione dei rifiuti. La giuria ha inoltre riconosciuto le significative riduzioni di CO2 ottenute grazie all'ammodernamento degli edifici. La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l'uso sostenibile del suolo, nonché per l'efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti. La giuria ha riconosciuto che la città ha raggiunto un impressionante 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e ridotto i rifiuti da discarica ad appena l'1%.



Premi in denaro

I vincitori riceveranno una sovvenzione a ulteriore sostegno dei loro sforzi ambientali: un premio di 600mila euro per la capitale verde Heilbronn e uno di 200mila euro per ciascuna delle città “Foglia verde” di Assen e Siena.



Venti sfidanti

Quest'anno hanno gareggiato per aggiudicarsi i premi un totale di 20 città. Un gruppo internazionale composto da sette esperti indipendenti di sostenibilità urbana ha valutato ciascuna candidatura e ha selezionato sette città finaliste.



Il commento

Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva, ha dichiarato: "I premi Capitale verde europea e Foglia verde celebrano ogni anno le città che si sforzano di essere all'avanguardia nella sostenibilità urbana e ambientale. Città che, per dirla semplicemente, danno l'esempio. Sono lieta di congratularmi con Heilbronn, Assen e Siena per aver ricevuto questi titoli per l'anno 2027. Si tratta tanto di un riconoscimento quanto di una responsabilità: siete i nuovi ambasciatori della transizione verde."



Per saperne di più: https://environment.ec.europa.eu/new...

Le città finaliste: https://environment.ec.europa.eu/new...