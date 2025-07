Valori medi di concentrazione di particolato atmosferico in diminuzione. L’ozono è in calo soprattutto al Nord. Biossido d’azoto oltre il limite in quasi tutti i capoluoghi metropolitani.

Lo certifica l’Istat: continua di anno in anno a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Non è vero che l’aria è sempre più inquinata: al contrario, è sempre migliore. Nel 2023, le concentrazioni medie annue di Pm2,5, monitorate in 90 dei 109 Comuni capoluogo da oltre 170 stazioni, risultano inferiori a quelle registrate nell’anno precedente nel 62% dei casi (ovvero in 56 città su 90) e invariate nel 28%, mentre nel restante 10% si registra un peggioramento. Analogamente, i valori medi del Pm10, monitorati in 95 capoluoghi da oltre 260 stazioni, risultano in calo nel 72% dei casi, invariati nel 18% e in aumento nel 10% rispetto all’anno precedente. Emerge dal nuovo rapporto Istat sull’ambiente nelle città. Con questa analisi, l’Istat propone una panoramica dei risultati dell’indagine Dati ambientali nelle città, riferiti ai 109 Comuni capoluogo di provincia o città metropolitane per l’anno 2023. In questa edizione del rapporto dell’Istat, i temi trattati sono il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, il verde urbano, la qualità dell’aria, i consumi energetici e le fonti rinnovabili, i rifiuti urbani, l’innovazione e la gestione sostenibile nelle amministrazioni.



Problema polveri sottili

Non sono superati i limiti europei, tuttavia nel 2023 gli obiettivi di aria pura proposti dall’Oms (20 microgrammi per metro cubo d’aria per il Pm10 e 10 microgrammi per metro cubo d’aria per il Pm2,5) sono stati superati in 70 capoluoghi su 96 con stazioni di monitoraggio attive per il Pm10 e in 81 su 90 per il Pm2,5. Nelle città che superano indicazioni ottimali indicate dall’Oms risiedono più di 15 milioni di persone (oltre l’85% della popolazione dei Comuni capoluogo).

In tutti i capoluoghi metropolitani le indicazioni di aria pura proposte dall’Oms sono superate ad eccezione di Reggio di Calabria, che non effettua il monitoraggio dal 2022. Gli altri capoluoghi che superano le indicazioni di purezza del Pm10 e del Pm2,5 sono rispettivamente nel 69,5 e 88,3% dei casi. Inoltre, sono da evidenziare le situazioni di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo e Ferrara che registrano 20 microgrammi per metro cubo d’aria e oltre di Pm2,5, comunque ben sotto i limiti europei.

A livello di ripartizione si conferma, per entrambi gli inquinanti, una maggiore gravità del problema al Nord,

dove oltre il 76,1% dei capoluoghi supera l’indicazione Oms del Pm10 e il 100% quella del Pm2,5. Le quote scendono nel Centro (70% per il Pm10 e 76,5% per il Pm2,5) e nel Mezzogiorno (72,4% e 81,5%).

Nel 2023 in soli 11 capoluoghi (di cui 7 nel Nord) la riduzione delle concentrazioni medie annue di Pm10 permette di scendere sotto l’indicazione di 20 µg/m3 indicata dall’Oms, mentre un incremento dei valori porta sopra la soglia Agrigento e Sassari. Si riduce, inoltre, da 35 a 19 il numero dei capoluoghi che superano il limite europeo della media giornaliera di Pm10 (50 microgrammi per metro cubo d’aria) per più di 35 giorni durante l’anno. Nel 2023, scendono sotto questa soglia, tra i capoluoghi metropolitani, Roma e Cagliari. Più marginale l’effetto di riduzione sulle concentrazioni medie annue di Pm2,5: solo Livorno e Ascoli Piceno, che erano sopra 10 µg/m3.



L’ozono è in calo al Nord

Anche per l’ozono, sostanza prodotta in atmosfera tramite reazioni fotochimiche di altri inquinanti, si osserva, rispetto all’anno precedente, una riduzione dei giorni di superamento dell’obiettivo a lungo

termine (120 microgrammi per metro cubo d’aria della media mobile giornaliera di 8 ore) in 51 Comuni capoluogo su 80 con monitoraggio effettuato da circa 130 stazioni, per una media di 33 giorni di mancato rispetto dell’obiettivo (contro i 39 nel 2022). I capoluoghi che nel 2023 non rispettano neanche l’obiettivo intermedio (non più di 25 giorni l’anno di superamento in media triennale) sono 42 (40,7% in termini di popolazione residente).

L’andamento dell’ozono risulta del tutto simile a quello delle polveri sottili anche se con intensità minore, e con un calo dei giorni di superamento nel 2023; dopo l’incremento 2022, si torna a delineare la situazione degli anni precedenti.

La diminuzione del numero di giorni di superamento caratterizza quasi esclusivamente il Nord: la media dei giorni di superamento dell’obiettivo scende da 62, nel 2022, a 48, nel 2023. Rispetto a questo miglioramento nel Nord fanno eccezione Asti, Savona, La Spezia, Como, Pavia, Lodi, Rovigo, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Rimini e tra i capoluoghi metropolitani Genova (da 44 a 88) e Milano (da 79 a 83). Più contenuta la riduzione nel Centro, dove in media i giorni di superamento scendono da 20 a 15. Diversificata la tendenza nel Mezzogiorno con un lieve incremento al Sud (da 12 a 14 giorni) e una diminuzione nelle Isole (da 15 a 11). In queste ripartizioni tra i capoluoghi metropolitani solo Napoli, Bari e Cagliari non registrano una diminuzione del parametro dell’ozono considerato.



Biossido d’azoto oltre il limite

Nel 2023 le concentrazioni di biossido d’azoto, inquinante più direttamente connesso ai motori diesel e al consumo di combustibili fossili (circolazione veicolare e riscaldamento domestico), confermano che la popolazione dei capoluoghi metropolitani è la più esposta agli effetti nocivi di questa sostanza. Alle otto maggiori città (Torino, Genova, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania) sopra il limite di legge di 40 microgrammi per metro cubo d’aria nel 2023 si aggiunge Bologna (da 39 a 43), mentre tra gli altri capoluoghi Brescia è l’unico a superare la soglia (41).

Inoltre, Venezia (36) e Bari (37) si collocano appena sotto la soglia e, se si considerano le linee guida Oms del 2021 che indicano per la purezza dell’aria l’obiettivo di 10 microgrammi per metro cubo d’aria, anche Messina (28) e Cagliari (19) presentano valori da tenere sotto osservazione. Complessivamente rispetto al 2022, i valori medi di biossido d’azoto, monitorati in 95 capoluoghi da quasi 270 stazioni, risultano prevalentemente in diminuzione (53 capoluoghi) o stabili (19), mentre sono in aumento in 23 casi.



Leggi il rapporto Istat sull’ambiente urbano https://www.istat.it/wp-content/uplo...