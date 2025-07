Il nuovo rapporto Istat sull’ambiente nelle città. Più verde, ma l’inquinamento atmosferico resta elevato. In ripresa il car sharing, in calo l’offerta degli altri servizi di mobilità condivisa. Continua a crescere l’estensione delle piste ciclabili (+27,4% in 5 anni). Forte l’incremento dei punti di ricarica per veicoli elettrici (+34,5% sul 2022), prosegue il boom del fotovoltaico (+17,5% di potenza installata).

Migliora la qualità dell’aria nelle città, ma nella maggior parte dei capoluoghi le concentrazioni di ozono e polveri sottili restano ancora a livelli nocivi per la salute. Emerge dal nuovo rapporto Istat sull’ambiente nelle città. Con questa analisi, l’Istat propone una panoramica dei risultati dell’indagine Dati ambientali nelle città, riferiti ai 109 Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana per l’anno 2023.

In questa edizione, i temi trattati sono il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, il verde urbano, la qualità dell’aria, i consumi energetici e le fonti rinnovabili, i rifiuti urbani, l’innovazione e la gestione sostenibile nelle amministrazioni.

La domanda di trasporto pubblico locale torna ai livelli pre-pandemici. Prosegue il rinnovamento delle flotte, ma più del 40% degli autobus in esercizio circola da oltre 10 anni.

In ripresa il car sharing, in calo l’offerta degli altri servizi di mobilità condivisa. Continua a crescere l’estensione delle piste ciclabili (+27,4% in 5 anni).

Crescono le aree di forestazione urbana per la mitigazione delle isole di calore (+6,7% sul 2022). In lieve aumento anche le aree verdi accessibili (+0,4% all’anno dal 2011). Forte l’incremento dei punti di ricarica per veicoli elettrici (+34,5% sul 2022), prosegue il boom del fotovoltaico (+ 17,5% di potenza installata).



Pressione sulle città

Circa un terzo della popolazione italiana risiede nei Comuni capoluogo, dove la concentrazione delle attività antropiche genera elevate pressioni sull’ambiente. Proprio per questo, le città sono laboratori della sostenibilità, dove le amministrazioni locali sono chiamate a sviluppare e mettere in atto strategie di risposta e innovazioni per il contenimento degli impatti ambientali e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.



Male il trasporto pubblico

Lo sviluppo delle principali reti a impianti fissi del trasporto pubblico locale (tram, filobus e metropolitana) segna il passo nel 2023. L’estensione complessiva delle reti in esercizio resta sostanzialmente invariata per il tram (362,5 km, +0,2% rispetto all’anno precedente) e la metropolitana (197,8 km, +0,4%), mentre si riduce, per il secondo anno consecutivo, per il filobus (298 km, -3,2%).

Al potenziamento di queste infrastrutture è dedicato l’Investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per lo “sviluppo del trasporto rapido di massa”, che prevede la realizzazione di 11 km di metropolitane, 85 km di tranvie e 120 km di filovie entro il 2026.

In media, nei Comuni capoluogo, si contano 9,3 km di tramvie per 100 km2 di superficie urbanizzata (30,2 nel Nord-ovest), 7,7 km di filovie (14,1 nel Nord-est) e 5,1 km di metropolitana (14,8 nel Nord-ovest). Tra i capoluoghi metropolitani, dove si concentra oltre l’80% di queste infrastrutture, la densità sale a 22,9 km/100 km2 per il tram, 12,8 per il filobus e 12,2 per la metropolitana.

I valori più elevati si registrano a Milano per le reti di tram e metropolitana (105,5 e 53,3 km/100 km2, rispettivamente) e a Cagliari per la rete filoviaria (94,5 km/100 km2).



Leggi il rapporto dell’Istat sull’ambiente urbano https://www.istat.it/wp-content/uplo...