L’Abruzzo è una delle prime regioni a recepire le linee guida ministeriali contro le emissioni odorigene. I Comuni possono attivare campagne di monitoraggio delle molestie olfattive attraverso applicativi web-based come l’app Nose.

L’Abruzzo è tra le prime regioni italiane ad aver approvato le Linee guida regionali di recepimento del Decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente n. 309/2023, che applica l’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene. Il provvedimento definisce procedure amministrative, requisiti tecnico-gestionali e fornisce la modulistica da produrre per ottenere le autorizzazioni ambientali (AUA e AIA). Lo riferiscono l’Arpa Abruzzo e l’Snpa, il sistema nazionale di protezione dell’ambiente che coordina e raccoglie i dati delle singole Arpa regionali.



Il testo unico

Il recepimento colloca l’Abruzzo in un quadro nazionale chiaro: le linee guida applicano l’articolo 272-bis del testo unico ambientale (Tua), introdotto nel 2017 per disciplinare le emissioni odorigene. Il riferimento rafforza la coerenza normativa e la certezza giuridica per cittadini, enti e imprese. Le finalità non si limitano alla protezione della salute e dell’ambiente, ma puntano a garantire un’adeguata qualità di vita e il benessere sociale, riconoscendo che gli odori, pur non essendo sempre correlati a situazioni di pericolo per la salute, possono incidere sensibilmente sulla qualità della vita dei cittadini.



Molestie olfattive

Un aspetto innovativo è rappresentato dalla possibilità, per i Comuni, di attivare campagne di monitoraggio delle molestie olfattive attraverso applicativi web-based come l’app Nose. Si tratta di un passo in avanti anche in termini di cittadinanza attiva, perché i residenti diventano parte integrante del monitoraggio ambientale.



Quattro incontri

Il percorso di applicazione è stato accompagnato anche da momenti di formazione e informazione: nel corso delle ultime settimane, a Pescara e a L’Aquila si sono svolte quattro giornate di confronto, organizzate da Regione e Arpa Abruzzo, che hanno visto tecnici ed esperti illustrare la nuova normativa ad amministratori, professionisti e operatori del settore. Occasioni utili per diffondere competenze uniformi e strumenti pratici per l’applicazione delle linee guida regionali.



Per saperne di più: https://www.artaabruzzo.it/newsreade....