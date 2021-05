Accusa di Greenpeace: in Lombardia 10 milioni di api non tornano all’alveare

Il 20 maggio è ricordata la Giornata mondiale delle api, un insetto prezioso. Greenpeace denuncia come le api siano sempre più a rischio nel nostro Paese, in particolare in Lombardia.



Un’inchiesta della procura

Dopo la denuncia degli apicoltori per la moria del 2020, sono partite le indagini della Procura di Cremona e, recentemente, il sostituto procuratore incaricato ha richiesto la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.



La moria di primavera

A partire dalla fine di marzo, alcuni apicoltori hanno iniziato a segnalare spopolamenti di alveari nella pianura tra le province di Cremona, Lodi, Mantova e Brescia, una zona caratterizzata da una prevalenza di monocoltura di mais (usato principalmente per produrre mangimi animali), e dove si conta la presenza anche di altre colture come frumento e pioppi. Nuovi fenomeni di spopolamento sono avvenuti anche verso fine aprile, persino più gravi dei precedenti. In totale le segnalazioni raccolte riguardano circa 600 alveari. Apilombardia stima che oltre 10 milioni di api non abbiano più fatto ritorno ai loro alveari. Nella stessa zona, peraltro, lo scorso anno si era assistito a una moria di un numero simile di esemplari.



Insetti piccoli

“Oltre alla perdita di bottinatrici, si è osservata la nascita di nuove api sottodimensionate e con una aspettativa di vita e di attività ridotte, che non solo ha precluso la possibilità di produrre miele nella fase più importante dell’annata apistica, ma che rappresenta un acuto segnale di allarme per tutta la biodiversità della zona”, spiega Federica Ferrario, responsabile Agricoltura di Greenpeace Italia.

“Siamo stanchi di assistere inermi a questa scomparsa silenziosa di api che si ripete ineluttabile ogni anno” commenta Larissa Meani, presidente di Apilombardia. Meani chiede inoltre “attenzione da parte delle istituzioni per le api e l’apicoltura, auspicando la delibera del Piano Regionale per prevenire morie e spopolamenti”.