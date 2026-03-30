La Legambiente sollecita il governo nazionale e le regioni del Nord a concordare misure per ridurre il metano emesso da allevamenti intensivi, liquami zootecnici e risaie già entro il 2030. Verso un Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di metano: a Milano la presentazione di dati e risultati della campagna MetaNO! Coltiviamo un Altro Clima.

Mai così tanto metano incombusto nell’area padana: in febbraio è stato rilevato il picco più alto di sempre. La Lombardia è campionessa indiscussa di emissioni: le circa 230mila tonnellate dall’agrozootecnia lombarda valgono oltre il 30% del totale nazionale. E quando è incombusto – cioè è libero e non bruciato – il metano ha un effetto serra decine di volte più potente dell’anidride carbonica, il gas che si sviluppa dalla combustione anche dello stesso metano.

A Milano, in Cascina Nascosta del parco Sempione, si è svolto l’evento conclusivo della campagna MetaNO! Coltiviamo un Altro Clima, campagna che ha previsto azioni e ricerca per la riduzione delle emissioni di metano da fonte agricola e zootecnica. L’obiettivo finale è la proposta di un piano per ridurre le emissioni: alla presentazione sono intervenute Margherita Tolotto, policy manager di Eeb (European Environmental Bureau, organizzazione europea di associazioni ecologiste), Giorgio Zampetti, direttore nazionale della Legambiente, Damiano Di Simine, responsabile scientifico della Legambiente Lombardia, e la ricercatrice Gemma Chiaffarelli, curatrice del piano.



Il piano della Legambiente

Il piano proposto dalla Legambiente Lombardia prevede una strategia di transizione agroecologica capace di attuare soluzioni di natura tecnologica per mitigare gli impatti meteorologici dell’agricoltura intensiva, ma anche di modificare l’approccio alla produzione agricola, soprattutto nella Pianura Padana, dove si registrano le maggiori emissioni di metano e dove, tra l’altro, sono a carico della zootecnia rilevanti contributi all’inquinamento atmosferico.



L’agricoltura

“L’inclusione del metano nella governance europea della qualità dell’aria, insieme a un adeguato sostegno alle aziende agricole che stanno avviando una transizione dai sistemi di allevamento intensivo, contribuirebbe a garantire che i piani nazionali producano il cambiamento necessario,” spiega Margherita Tolotto, policy manager di Eeb. “Puntare tutto e solo sulle innovazioni tecnologiche, come fa il Pniec italiano, ci mantiene molto lontani dagli obiettivi di riduzione delle emissioni.”

“Il successo commerciale del Made in Italy alimentare non ha protetto gli allevatori dalle crisi sanitarie, come quella della peste suina, o da quelle legate all’andamento dei prezzi dei mangimi o alle quotazioni del latte,” afferma Damiano Di Simine, responsabile scientifico della Legambiente Lombardia. “Crediamo che sia nell’interesse di tutti ripensare le strategie di questo settore economico, puntando sul legame col territorio e le sue materie prime agricole anziché sui volumi produttivi: ridurre il numero di capi allevati e qualificare le produzioni può remunerare meglio le aziende agricole, mettendole al riparo dalle crisi ricorrenti.”



Per saperne di più https://www.legambientelombardia.it/....