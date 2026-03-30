Nuovo allarme dell’associazione ecologista: “Allevamenti intensivi, serve una moratoria immediata sulle nuove autorizzazioni”. La petizione per una transizione agroecologica della zootecnia italiana. Gli allevamenti intensivi sono la seconda fonte di particolato fine nel nostro Paese (circa il 17% del totale), superando trasporti (14%) e industria (10%).

Le sei proposte dell’associazione per rivedere un sistema ormai insostenibile da ogni punto di vista. Sei misure per fermare lo strapotere dell’insostenibile modello degli allevamenti intensivi. È con questo obiettivo che il Wwf Italia lancia la petizione nazionale “Basta allevamenti intensivi”, nell’ambito della sua campagna Our Future. Afferma il Wwf Italia che “secondo le stime più recenti, negli ultimi vent’anni gli allevamenti in Italia sono diminuiti. Quelli rimasti sono diventati più grandi e intensivi, concentrando così risorse economiche e ambientali in poche mani. Oggi in Italia ben l’80% della carne che si consuma proviene da allevamenti intensivi. Dietro ogni chilo di carne prodotto in Italia si nasconde una realtà di proporzioni enormi: ogni anno vengono allevati 700 milioni di animali, spesso in condizioni che ignorano completamente le loro esigenze etologiche e il loro benessere”.



Sofferenze

Il Wwf Italia ricorda l’aspetto del benessere animale e dice che “negli allevamenti intensivi gli animali sono trattati come mere unità di produzione, costretti a vivere tra stress cronico, lesioni, malattie e mutilazioni evitabili. Una condizione che non solo implica sofferenze prolungate, ma aumenta anche il rischio di diffusione di virus e batteri, con possibili conseguenze per la salute umana”.



Antibiotici

Un problema strettamente correlato è la resistenza agli antibiotici. L'uso massiccio e sistematico di antibiotici negli allevamenti intensivi favorisce la selezione e diffusione di batteri resistenti ai farmaci. L'Italia è il secondo Paese europeo per consumo veterinario di antibiotici, con un uso più che doppio rispetto alla media europea.



Ammoniaca

Le conseguenze di questo modello però vanno ben oltre le stalle. In Italia circa il 75% delle emissioni di ammoniaca proviene dalla zootecnia intensiva: una sostanza che, rilasciata in atmosfera, contribuisce alla formazione di Pm2,5. Non a caso gli allevamenti intensivi sono la seconda fonte di particolato fine nel nostro Paese (circa il 17% del totale), superando trasporti (14%) e industria (10%).

A questo si aggiunge l'inquinamento di suoli e acque. Ogni anno, con le deiezioni animali vengono disperse circa 700mila tonnellate di azoto, più di quanto i suoli possano assorbire. I nitrati, altamente solubili, si infiltrano nelle falde acquifere, nei fiumi, nei mari, contaminando gli ecosistemi acquatici fino ad arrivare nell’acqua che utilizziamo ogni giorno.



Le proposte

Per queste ragioni Wwf Italia lancia la petizione nazionale “Basta allevamenti intensivi”, chiedendo al Governo e al Parlamento sei misure strutturali da adottare: una moratoria immediata sulle nuove autorizzazioni per gli allevamenti intensivi; il sostegno alla transizione verso modelli estensivi, agroecologici e biologici; una riforma della Pac che ridistribuisca i fondi premiando pratiche a basso impatto e incentivando la relazione tra allevamento degli animali e gestione delle superfici agricole utilizzate; l'introduzione di un'etichettatura trasparente su carne e derivati; politiche pubbliche di educazione alimentare per la riduzione del consumo di carne e altri prodotti di origine animale; l'approvazione della proposta di Legge "Oltre gli allevamenti intensivi", già presentata in Parlamento da Wwf Italia insieme ad altre associazioni.



La petizione contro gli allevamenti intensivi: https://attivati.wwf.it/basta-alleva....