Continuano alla commissione Giustizia della Camera le audizioni sul decreto legislativo che deve recepire in Italia la direttiva europea 2024/1203 per la tutela penale dell’ambiente. Ecco il risultato delle audizioni di due tra le più note associazioni animaliste. Secondo l’Enpa, principi di questo rilievo non possono continuare a poggiare su un sistema sanzionatorio giudicato anacronistico, insufficiente e privo di reale deterrenza.



L’Enpa

Nel suo intervento, Annamaria Procacci, responsabile fauna selvatica Enpa, ha espresso forte interesse per il recepimento della nuova direttiva europea, che punta a rafforzare in modo armonizzato e realmente dissuasivo il contrasto alla criminalità ambientale in tutti gli Stati membri.

“La direttiva 2024/1203 rappresenta uno strumento fondamentale per dare piena attuazione all’articolo 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, e all’articolo 1 della legge 157 del 1992, che riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato”, ha dichiarato Procacci.

Secondo Enpa, principi di questo rilievo non possono continuare a poggiare su un sistema sanzionatorio giudicato anacronistico, insufficiente e privo di reale deterrenza. La direttiva europea richiede sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”, mentre nel nostro Paese il fenomeno del bracconaggio resta grave e diffuso. L’Italia è al secondo posto in Europa per bracconaggio, un saccheggio costante e per vari aspetti in crescita, che depaupera il bene comune rappresentato dagli animali selvatici e dalla biodiversità tutta.



Le criticità

Nel corso dell’audizione, l’Enpa ha evidenziato con sorpresa e preoccupazione l’assenza, nello schema di decreto, di riferimenti espliciti alla tutela della fauna in relazione alle direttive europee Uccelli e Habitat, nonostante esse siano richiamate più volte nella nuova direttiva e costituiscano pilastri del diritto ambientale comunitario. Per questo motivo l’associazione ha chiesto al Parlamento di colmare le lacune del testo, introducendo:

1. Reati specifici relativi al commercio illecito di fauna protetta ai sensi delle direttive 147/2009 (Uccelli) e 92/43 (Habitat).

2. L’adeguamento e l’integrazione dei sistemi sanzionatori previsti dalle leggi 157/1992 (protezione della fauna selvatica e attività venatoria) e 150/1992 (applicazione in Italia della Convenzione CITES).

3. Il recepimento dell’articolo 5 della direttiva 2024/1203, con il riconoscimento dei reati contro la fauna selvatica protetta come delitti, con pene minime superiori a quattro anni, così da consentire strumenti investigativi più incisivi, anche a livello internazionale.

4. L’adeguamento dei termini minimi di prescrizione a quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva.



Lupi e orsi

L’Enpa ha richiamato l’attenzione sul contesto emergenziale del bracconaggio in Italia, citando due casi emblematici.

Per quanto riguarda il lupo, tra il 2019 e il 2023 sono stati ritrovati 1.639 esemplari morti, passando dai 210 casi del 2019 ai 449 del 2023: più di un lupo al giorno. Un dato già allarmante, ma probabilmente sottostimato, considerato che molti animali vengono occultati o muoiono in aree impervie. Veleno, lacci, trappole, armi da fuoco e investimenti volontari restano tra le principali cause.

Ancora più drammatica la situazione dell’orso bruno marsicano, sottospecie unica al mondo e ridotta a circa 50 esemplari. L’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta in Abruzzo due anni fa, ha avuto eco internazionale e ha colpito uno degli esemplari simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, compromettendo anche le possibilità di riproduzione di una popolazione già estremamente fragile.

L’Enpa ha sottolineato che, escluse le ipotesi più gravi previste dall’articolo 544-bis del codice penale, strumenti come l’articolo 727-bis risultano del tutto inadeguati a fronteggiare la portata dei crimini contro la fauna selvatica.



La Lav

La Lega Anti Vivisezionista dice che, “trattandosi di un provvedimento che può segnare un passaggio storico per la protezione degli animali selvatici nel nostro Paese, non potevamo non farci sentire. Innanzitutto, abbiamo ricordato che il recepimento di questa direttiva rappresenta una grande occasione per dare piena attuazione al nuovo articolo 9 della Costituzione, che tutela ambiente, ecosistemi e, soprattutto, animali, affidando al legislatore ordinario il compito di delinearne modalità e contenuti”.

A parere della Lav, “ai reati contro gli animali debba essere riconosciuto lo stesso rilievo sanzionatorio degli altri crimini ambientali. Per questo abbiamo chiesto che venga prevista una fattispecie specifica all’interno del Capo VI-bis del Libro II del Codice penale, relativo ai delitti contro l’ambiente, che punisca l’uccisione, la detenzione, la cattura e la commercializzazione illegittime di fauna protetta”.



Censire i reati

In questa prospettiva, la Lav ha sottolineato la necessità di raccogliere e rendicontare dati completi sui crimini contro gli animali, perché senza numeri non è possibile costruire strategie di contrasto efficaci. “Abbiamo infine richiamato l’esigenza di promettere agli operatori, in particolare magistrati e forze dell’ordine, formazione specialistica, strumenti preventivi e risorse adeguate: crediamo che solo attraverso sensibilizzazione, competenze e investimenti si possano contrastare efficacemente i crimini contro gli animali”.



Il confronto

Conclude l’associazione Lav: “È stato un confronto importante, dal quale sono emersi diversi spunti per migliorare l’attuale normativa e recepire al meglio il dettato del legislatore europeo. Ora spetta alla Camera dei deputati formulare i rilievi al Governo e trasformare questa occasione in un passo concreto verso una tutela più moderna ed efficace degli animali e dell’ambiente”.



Per saperne di più sull’audizione dell’Enpa: https://enpa.org/tutela-penale-della...

La memoria presentata dalla Lav alla commissione Giustizia: https://static.lav.it/docs/3032026-t...