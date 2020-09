Conoscere gli orsi, rispettare la loro natura e tenersene alla larga sono le regole fondamentali per una convivenza pacifica con questi magnifici animali

Gli orsi sono maestosi animali selvatici che possono percorrere anche 20 chilometri al giorno ed è proprio per la loro natura di animali selvatici che, ad esempio, poche settimane fa l'orso M49 è fuggito, per la seconda volta, dalla prigione del Casteller in Trentino. Conoscere gli orsi e rispettare la loro natura, è la prima fondamentale regola per una convivenza pacifica con questi magnifici e pericolosi animali.

Ecco una Guida pratica, fornita dalla LAV, ai comportamenti corretti da mettere in atto se si incontra un orso.



Sette regole d’or(s)o



• Se avete la fortuna di intravedere l’orso in lontananza, rimanete fermi a osservarlo. Non avvicinatevi mai e rimanete sempre a distanza di sicurezza, scegliendo di cambiare percorso per evitare di avvicinarsi.

• Per evitare di incontrare un orso sul vostro cammino, è sufficiente produrre dei rumori (es. parlare) in modo che l’animale percepisca la vostra presenza e si allontani.

• Se passeggiate con il vostro cane ricordate di tenerlo al guinzaglio e sotto controllo, perché siete nell'habitat dell'orso ed è preferibile evitare che il vostro quattrozampe si avvicini troppo: questa curiosità potrebbe disturbare l'orso (o altri animali). Rinunciate a frequentare zone insieme al vostro cane dove sono state segnalate mamme orse con i loro piccoli.

• Non avvicinatevi mai ai cuccioli di un orso. Allontanatevi subito perché la madre sarà probabilmente vicina e potrebbe reagire a protezione dei suoi piccoli, come farebbe una madre di qualsiasi specie.

• Non date mai cibo ad animali selvatici e non abbandonate rifiuti organici nel bosco o nelle sue vicinanze, né nei pressi di rifugi. Tutti i rifiuti devono essere riportati a casa, oppure depositati in bidoni della spazzatura non accessibili agli animali selvatici. È molto importante che gli orsi non associno fonti alimentari con la presenza umana, per evitare conflitti.

• In caso di improvviso incontro con un orso a distanza ridotta, mantenete la calma e non urlate, ma parlate per farvi riconoscere. Non lanciate contro l’orso pietre o bastoni, non scappate di corsa e non arrampicatevi su un albero perché questi comportamenti lo metterebbero in allarme. Rimanete fermi e calmi: se l’orso rimane fermo, allontanatevi lentamente, indietreggiando o muovendovi lateralmente. Se l’orso dovesse seguirvi, fermatevi e mantenete la vostra posizione.

• Gli orsi non attaccano l'uomo come preda, ma potrebbero farlo per difendersi. Ecco perché occorre muoversi con prudenza evitando di avvicinarsi all'orso. Nel raro e malaugurato caso di un attacco, rimanete immobili: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino a voi senza alcun contatto fisico. Se l’attacco dovesse arrivare al contatto, distendetevi a terra a faccia in giù, coprendovi il collo con le mani. Rialzatevi solo quando l’orso si sarà allontanato e segnalate l’accaduto al Parco e ai Carabinieri-Forestali.



Il ministro Costa telefona al carabiniere ferito

"Ho telefonato a Diego Balasso, il giovane carabiniere che qualche giorno fa è stato attaccato da un orso ad Andalo. Ho lasciato che si riprendesse dalle ferite e che fosse pronto a tornare a casa. È chiaramente ancora un po' provato ma sereno, e soprattutto pronto a riprendere servizio appena i medici glielo consentiranno. Seppur telefonicamente, ho potuto conoscere un ragazzo forte, che ama gli animali, che è contro gli abbattimenti e anzi auspica una pacifica convivenza. Siamo concordi su un punto: occorre riscrivere le regole di tale convivenza, esattamente come accade in altre parti del mondo, ad esempio nei grandi parchi statunitensi. Diego ha lanciato un appello, che faccio mio: che le istituzioni collaborino e trovino insieme la soluzione migliore. Il suo spirito sereno e le sue parole mi hanno mostrato un ragazzo forte e con una grande abnegazione verso i cittadini. Ringrazio anche il Comando generale dei Carabinieri per l'incessante lavoro in difesa dello Stato e per la vicinanza a questo ragazzo".