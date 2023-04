Secondo Animal Equality in Italia si macellano ogni anno più di 550 milioni di polli, il 98% della razza a rapido accrescimento che secondo gli animalisti hanno petto e cosce giganti

I polli di “razza” boiler sono la varietà da carne più diffusa: sono il frutto di incroci studiati per sviluppare in poche settimane le parti più interessanti da vendere dopo la macellazione, cioè petto e cosce. Un mese e mezzo dopo la schiusa dell’uovo, l’animale tutto petto e cosce è già pronto per essere ucciso e mangiato. Secondo alcune organizzazioni animaliste, in molto esemplari l’organismo non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti e cardio-respiratori. Questa condizione può determinare (affermano diverse organizzazioni animaliste) anche serie difficoltà nel raggiungere acqua e cibo in autonomia. Per questo motivo diverse associazioni animaliste protestano contro questa modalità di allevamento di polli dalla vita breve e tormentata da deformazioni fisiche artificiali, e quattordici parlamentari – prima firmataria la senatrice Gisella Naturale del Movimento Cinquestelle – hanno presentato un'interrogazione in commissione Agricoltura del Senato per chiedere ai ministri competenti di intervenire a tutela dei polli allevati a scopo alimentare ed evitare loro dolore e sofferenze inutili, come stabilito dalla legge europea.



Sessanta miliardi di polli macellati l’anno

In Italia, secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, i polli macellati sono più di 550 milioni ogni anno e il 98% sono polli a rapido accrescimento. Nel mondo il pollame macellato ovviamente è molte decine di volte più numeroso: “Sappiamo che l’unico obiettivo di questa selezione artificiale è quello di ottimizzare la produzione industriale di uno degli animali più allevati, sfruttati e macellati al mondo. I polli uccisi ogni anno per l'alimentazione umana, infatti, sono oltre 60 miliardi, ben otto volte la popolazione mondiale” ha detto la senatrice Naturale nel suo intervento.

Ha quindi aggiunto: “Queste pratiche di allevamento sono palesemente in contrasto con l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti, e con la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, sulla protezione degli animali negli allevamenti, che prescrive, in particolare, che agli animali non siano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili”.



Le iniziative degli animalisti

Nel giugno scorso l’organizzazione Animal Equality ha depositato alla Commissione europea una denuncia contro i 27 Stati membri per le violazioni della normativa Ue relativa all’allevamento di polli broiler a rapido accrescimento. Contestualmente alla denuncia, Animal Equality ha depositato anche una petizione al Parlamento europeo per chiedere di porre fine allo sfruttamento di questi animali geneticamente selezionati per aumentare la produzione a discapito della loro salute.

Scrive Animal Equality che nel febbraio 2023 “la Commissione Ue ha riconosciuto che l’allevamento dei polli broiler a rapido accrescimento è problematico. La stessa Commissione ha comunicato che sta valutando le possibilità di intervento per affrontare le conseguenze negative che l'allevamento di questi animali comporta nell’ambito della revisione della legislazione sul benessere degli animali allevati, prevista entro il 2023. Come riconosciuto anche dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), la selezione genetica effettuata sui polli broiler a rapido accrescimento allevati per la loro carne ha infatti ripercussioni disastrose sulla qualità di vita dei polli”. Alla luce dei risultati emersi dal suo lavoro di inchiesta, Animal Equality ha inoltre lanciato una petizione rivolta ai ministri delle Politiche Agricole e della Salute per chiedere di sostenere anche in Europa l’abbandono totale dei polli broiler a rapido accrescimento.