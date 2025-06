Cico e Cica hanno dato il benvenuto a un nuovo pullo, confermando il successo del progetto di ripopolamento avviato dalla Città metropolitana di Milano. Il nido si trova in cima a una torre progettata per l’illuminazione stradale.

Nuova nascita nel cielo di Carpiano (Milano): la coppia di cicogne Cico e Cica ha dato il benvenuto a un nuovo pullo, confermando il successo del progetto di ripopolamento avviato dalla Città metropolitana di Milano. Per il quarto anno consecutivo, le cicogne hanno scelto come dimora la torre-faro alta 38 metri sulla provinciale Binasca. La struttura, progettata per l’illuminazione stradale e la diffusione del segnale 5G, ospita in cima un nido schermato e insonorizzato, realizzato con materiali nanotecnologici che garantiscono isolamento acustico e temperatura costante, favorendo così la nidificazione.



Il progetto, nato nel 2022 con l’installazione di un richiamo acustico per attrarre le cicogne, ha visto la coppia tornare spontaneamente negli anni successivi. Nel 2023, Cico e Cica hanno allevato tre pulli; quest’anno, nonostante un temporale abbia danneggiato il nido, le cicogne lo hanno ricostruito, dimostrando l’adattabilità della specie. La nascita del nuovo pullo è stata seguita in diretta streaming grazie a una webcam installata dalla Città metropolitana, che consente ai cittadini di osservare da vicino la vita delle cicogne e sensibilizza sull’importanza della tutela della fauna selvatica.



“Su una torre tecnologica, nel cuore di una provinciale, siamo riusciti a creare un nido accogliente per le cicogne, grazie al supporto della tecnologia”, ha commentato in una nota la Città metropolitana di Milano, sottolineando l’obiettivo di replicare l’esperimento in altre aree.

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di come innovazione tecnologica e conservazione ambientale possano convivere, offrendo nuove opportunità per la biodiversità anche in contesti urbanizzati.



Guarda in diretta il nido delle cicogne! https://ac107mp.streamcloud.it/