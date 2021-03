La Lega Anti Vivisezionista manifesta per la “grazia” per gli esemplari M49 e M57 che in libertà costituirebbero un rischio per la popolazione. Nei fine settimana del 13-14 e 20-21 marzo 2021 iniziative in tutta Italia

Le Giornate nazionali Lav in tutta Italia si terranno nei fine settimana del 13-14 e 20-21 marzo. Due gli obiettivi degli eventi: raccogliere iscrizioni e adesioni alla Lega Anti Vivisezionista, ma anche sostenere l’appello per “la grazia” agli orsi del Trentino, gli esemplari M49 e M57 racchiusi nella struttura del Casteller perché ritenuti più violenti degli altri orsi reintrodotti in Trentino e pericolosi per la cittadinanza. Secondo la Lav è possibile “tutelare gli orsi mantenendoli liberi”.

Secondo Massimo Vitturi, responsabile Lav Animali selvatici, “tra il 1999 e il 2002 sulle dolomiti di Brenta vennero rilasciati 10 orsi provenienti dalla Slovenia, 3 maschi e 7 femmine di età compresa tra 3 e 6 anni. A partire da quei dieci orsi, oggi la popolazione stimata si aggira intorno agli 80 individui, anche se nel corso degli anni sono almeno una trentina gli orsi di cui si sono perse le tracce perché non più rilevati oppure morti o uccisi”.