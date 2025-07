Al primo posto della lista c'è l'Italia dove ogni anno vengono uccisi 5,6 milioni di uccelli, seguita dall'Egitto con 5,4 milioni, dalla Siria con 3,9 e dal Libano con 2,6 milioni. I dati del rapporto “The Killing 3.0” di BirdLife International e EuroNatur.

Ogni anno quasi 6 milioni di uccelli migratori vengono uccisi in Italia. A delineare questo scenario, che attribuisce i dati a organizzazioni non governative, è un servizio pubblicato sul sito h-Alter.org nell'ambito del progetto internazionale Pulse che riferisce sul rapporto “The Killing 3.0” di BirdLife International e EuroNatur.

“Quasi mezzo milione di uccelli migratori vengono ancora uccisi illegalmente ogni anno durante il loro passaggio attraverso la Croazia, e il campione indiscusso è l'Italia, dove vengono uccisi 5,6 milioni di uccelli ogni anno, secondo le stime delle organizzazioni non governative”, dice l’articolo.



Pessima Italia

Al primo posto della lista c'è l'Italia dove ogni anno vengono uccisi 5,6 milioni di uccelli, seguita dall'Egitto con 5,4 milioni, dalla Siria con 3,9 e dal Libano con 2,6 milioni. Queste cifre sono così enormi che alcune specie potrebbero scomparire per sempre se gli Stati non agiscono con urgenza.

Nonostante gli impegni assunti dai Paesi attraverso la Convenzione di Berna e il Piano Strategico di Roma 2020-2030 nell'ambito della Convenzione sulle Specie Migratorie, la maggior parte degli stati firmatari non è ancora sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 50% delle uccisioni illegali di uccelli entro il 2030. Illegale, in questo caso, significa che l'obiettivo si riferisce agli uccelli uccisi al di fuori della stagione venatoria e senza permessi di caccia.



Leggi il rapporto “The Killing 3.0” di BirdLife International e EuroNatur: https://www.birdlife.org/wp-content/...