La strage primaverile dei cuccioli di pecora e di capra non è né una tradizione né un rito religioso bensì è una pratica pastorale antichissima dovuta alle necessità crudeli dell’allevamento degli animali. Gli esemplari maschi sono tutti abbattuti perché improduttivi e si selezionano greggi, mandrie e pollai di soli esemplari femmine.

Nei giorni di Pasqua sono tornate , condivisibili e immancabili, le proteste contro la strage di agnellini e capretti. Purtroppo, non avranno alcun effetto oltre l’indignazione animalista le petizioni contro questa che in apparenza è una tradizione cristiana. Proteste e petizioni non avranno alcun effetto perché la strage primaverile dei cuccioli di pecora e di capra non è un adempimento religioso bensì è una pratica in uso da almeno una decina di migliaia di anni: è la necessità crudele dell’allevamento degli animali. Fin dai tempi della rivoluzione agricola e pastorale del neolitico. Da quando la specie umana ha cominciato ad allevare animali.



Latte, cacio, lana, uova

Gran parte dei prodotti di origine animale che usiamo fin dai tempi della nascita della pastorizia e dell’allevamento – per esempio uova, latte e latticini, lana, formaggi – si ottengono dall’allevamento di comunità formate quasi esclusivamente da esemplari femminili, mentre i maschi non sono produttivi e vengono quasi tutti abbattuti.

I due generi nascono in numero circa uguale tra i mammiferi e tra gli uccelli, e siamo noi esseri umani a selezionare le femmine e ad abbattere i maschi appena nati oppure in età giovane. Vengono conservati in vita solamente i maschi da riproduzione – per esempio i galli nel pollaio – oppure quelli da lavoro dopo la castrazione – i buoi.

Le greggi sono formate di sole pecore o di sole capre dalle quali abbiamo pecorino e caprino, il formaggio chèvre e il latte di capra tanto salutare, e anche la migliore fibra naturale, la lana sino ai finissimi cahemire. Capretti e agnellini maschi sono uccisi da piccoli, in genere in primavera (ed ecco la tradizione pasquale) oppure in età un po’ più cresciuta come capi da carne, come il montone, il polletto o il manzetto.

Le mandrie solo formate da sole vacche, e ci danno latte fresco, il burro e i formaggi e la meravigliosa mozzarella freschissima di bufala.

I pollai sono popolati da galline ovaiole, e in genere viene salvato un numero ridottissimo di maschi. I pulcini maschi sono uccisi quasi tutti subito, durante la selezione, e trasformati in un istante in proteine animali.