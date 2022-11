Wwf: “Adottate nel Mediterraneo misure per portare la pesca sulla strada della legalità e della gestione sostenibile delle risorse”

Si è svolta in Albania a Tirana la 45ma sessione della Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo. È emersa la tendenza complessivamente positiva degli stock ittici del Mediterraneo, con 23 stock che mostrano segni di miglioramento, sebbene molti altri (in particolare quello del nasello) siano ancora in uno stato critico. In particolare, è stato adottato un nuovo divieto di pesca per l'anguilla europea in risposta alla situazione critica dello stock. Sono state adottate nuove misure adottate per combattere la pesca Inn (Illegale, non dichiarata e non regolamentata), vietando il trasbordo in mare e regolamentando meglio le operazioni di trasbordo tra le parti cooperanti nei porti e nei punti di sbarco designati. Poiché il 2022 è stato proclamato Anno internazionale della piccola pesca e dell'acquacoltura (Iyafa), la Commissione ha rinnovato il suo impegno nei confronti del Piano d'Azione Regionale per la piccola pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (Rpoa-Ssf). Miguel Bernal è stato nominato segretario esecutivo della Cgpm.



Il commento del Wwf

Il Wwf ha partecipato alla 45° sessione per celebrare il 70° anniversario della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (Cgpm) che si è conclusa oggi a Tirana, tra nuove misure per combattere le pesca illegale (Inn) e la conferma di una tendenza positiva per il recupero degli stock ittici.

"Il traffico di pesce catturato illegalmente che avviene in mare aperto, in particolare nel Canale di Sicilia, è un grave problema che permette ai prodotti ittici illegali di raggiungere i nostri porti ed entrare nei nostri mercati. Per questo accogliamo con grande favore gli sforzi della Commissione, sotto la guida dell'Unione Europea, per regolamentare il trasbordo in mare e condurre ispezioni più regolarmente e a lungo termine", afferma Giuseppe Di Carlo, direttore della Mediterranean Marine Initiative del Wwf. Il Wwf elogia anche l'approvazione dei piani di gestione pluriennali per il gambero rosso e il gambero viola, gli stock demersali (compresi il nasello e il pagello occhione) e il primo piano di gestione pluriennale nel Mar di Levante. Molti di questi piani hanno avuto un lungo periodo di gestazione e il Wwf è lieto di vederli convertiti in legge. "I Paesi del Mediterraneo e l'Ue hanno riconfermato il loro impegno a promuovere l'attuazione di misure e investimenti a favore della piccola pesca, soprattutto dando voce ai pescatori artigianali nelle decisioni sulla governance di settore" aggiunge Di Carlo. "Il Wwf lavora con i pescatori artigianali in tutto il Mediterraneo per sperimentare nuovi approcci che possano trasformare con successo il settore verso un uso più sostenibile delle risorse marine. Ora servono maggiori investimenti e le giuste politiche in atto per mantenere vive e fiorenti le comunità di pescatori del Mediterraneo, aumentare il valore del pescato e recuperare il nostro mare". Il Wwf celebrerà la prossima Giornata Mondiale della Pesca, prevista per il 21 novembre, rilanciando il messaggio dei pescatori artigianali e rivolto sia alle istituzioni che ai consumatori, con un resoconto delle tante attività realizzate con le comunità di pesca per l’Anno Internazionale Iyafa 2022 tutte rivolte a promuovere una gestione e un consumo sostenibile delle risorse ittiche.