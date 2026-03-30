L’obiettivo è impedire che gli animali si avvicinino alle case per rovistare nei rifiuti. Fra gli strumenti per tenere lontani gli orsi ci sono le campane per rifiuti seminterrate e i gusci protettivi per i rifiuti organici. Il piano antiorso era stato approvato nel 2024 e definiva una rosa di strumenti, cominciando da quelli più urgenti.

Il bestione che fruga nel bidone della spazzatura in cortile è un motivo di paura per i trentini. Gli orsi non sono simpatici animaloni da cartoni animati: una zampata uccide, e gli orsi veri sono spesso estremamente aggressivi. Per questo motivo la Provincia di Trento ha deciso di impegnare altri 2,4 milioni di euro, in aggiunta ai 4 milioni già spesi, per dotare di dispositivi antiorso i cassonetti dell’immondizia.



Le tre priorità

Il piano antiorso era stato approvato nel 2024 e definiva una rosa di strumenti, cominciando da quelli più urgenti. E gli strumenti più urgenti sono quelli che riguardano la vita quotidiana dei cittadini, a cominciare (priorità A) dalle utenze domestiche nelle zone del Trentino in cui gli episodi di rovistamento della spazzatura sono ricorrenti. In seconda posizione (priorità B) vengono le zone in cui la specie Ursus Arctus è ormai stabile, e le misure sono soprattutto la prevenzione al servizio delle aziende. Infine (priorità C) le zone a rischio medio o potenziale.



I finanziamenti

Con la priorità A (1,7 milioni di euro nel 2024) sono state realizzate 18 isole ecologiche con un totale di 103 campane seminterrate e 185 gusci antiorso per i contenitori dell’organico.

Con la priorità B (2,54 milioni di euro nel 2025 in completamento nel 2026) sono state realizzate 28 isole ecologiche con un totale di 147 campane seminterrate, 157 gusci antiorso per rifiuto organico e tre strutture antiorso per i rifugi in quota.

Con la priorità C (i nuovi 2,4 milioni di euro per il 2026) per ora hanno raccolto da Comuni e Comunità richieste per 18 isole ecologiche con un totale di 97 campane seminterrate e 5 gusci antiorso per rifiuto organico.